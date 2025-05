Dopravný podnik mesta Prešov povedie J. Hrehorčák

Prešov 19. mája (TASR) - Prešovskí mestskí poslanci na pondelkovom zasadnutí zastupiteľstva zvolili do funkcie predsedu predstavenstva Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP) Juraja Hrehorčáka. Nahradí dočasne povereného riaditeľa Karla Hirmana, ktorý viedol podnik po tom, čo poslanci vlani odvolali bývalého šéfa Petra Davidova.



Hrehorčák v minulosti pôsobil ako generálny riaditeľ košického dopravného podniku. V marci sa uskutočnilo výberové konanie, do ktorého sa prihlásil ako jediný uchádzač. Poslancov zaujímali jeho postoje k systému integrovanej dopravy IDS Východ, plánovaným zmenám v organizačnej štruktúre či možnému znovuzavedeniu desaťminútového cestovného lístka.



„Podporujem každú novú platformu, prostredníctvom ktorej bude možné identifikovať vozidlo alebo si efektívnejšie naplánovať trasu. Rovnako podporujem aplikácie, ktoré umožnia nákup cestovného lístka, či už jednorazového alebo predplatného,“ uviedol Hrehorčák s tým, že je otvorený začleneniu DPMP do IDS Východ. K možným zmenám v organizačnej štruktúre dodal, že sa najskôr musí detailne oboznámiť s fungovaním podniku.



Poslanci tiež schválili realizáciu projektu „Modernizácia údržbovej základne trolejbusov - realizácia“ v cene 37.991.330,21 eura bez DPH. Dôvodom je potreba modernizácie údržbovej základne trolejbusov.



Projekt bude financovaný z troch zdrojov. Väčšinu, 85 percent, pokryje Európsky fond regionálneho rozvoja. Štátny rozpočet SR prispeje 15 percentami a to 5,7 milióna eur. DPMP zabezpečí financovanie podporných činností, ktoré nie sú súčasťou projektového rozpočtu. Tieto výdavky sa týkajú najmä konzultácií pri verejnom obstarávaní, vypracovania štúdií a analýz, ako aj technickej podpory počas realizácie.



Ako sa uvádza v predložených materiáloch, realizácia projektu zahŕňa 33 stavebných objektov. Výstavba sa začne búracími prácami vrátane odstránenia areálových komunikácií, skladov, kompresorovej stanice a pôvodnej prístavby haly údržby. V samotnej hale dôjde k demontáži výplňových konštrukcií, podláh a montážnych jám.



Projekt počíta aj s prekládkou inžinierskych sietí, výstavbou vysokonapäťovej prípojky a kioskovej trafostanice, montážou prefabrikovaných konštrukcií a výstavbou nového trakčného vedenia. Súčasťou budú tiež technologické inštalácie, dokončovacie práce a úprava terénu.



Zmodernizované priestory majú zvýšiť spoľahlivosť a atraktivitu MHD, skrátiť čas opráv a údržby vozidiel a zlepšiť pracovné podmienky zamestnancov. Projekt má priniesť aj energetické úspory, vybudovanie krytých garáží a sušiarne vozidiel, ako aj lepšiu ochranu techniky pred nepriaznivým počasím. Očakávajú tiež predĺženie životnosti vozidiel a vytvorenie podmienok na ďalší rozvoj elektrickej trakcie.