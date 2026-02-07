Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 7. február 2026Meniny má Vanda
< sekcia Ekonomika

Dopravný podnik v Košiach plánuje posilniť MHD na letisko

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Letisko Košice víta navýšenie kapacít linky č. 23, či už ide o frekvenciu jázd alebo veľkosť autobusu.

Autor TASR
Košice 7. februára (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) pripravuje v súvislosti s avizovaným zvýšením frekvencie letov medzi Košicami a Bratislavou posilnenie mestskej hromadnej dopravy na letisko. Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Dušan Tokarčík.

Po dohode s mestom Košice pripravuje DPMK ďalšie posilnenie autobusovej linky č. 23 zo Staničného námestia na letisko, a to od marca, keď dôjde k zmenám letového poriadku a pribudnú aj ďalšie priame lety medzi Košicami a Bratislavou. Bližšie informácie DPMK verejnosti včas oznámi. V tejto súvislosti dôjde na vybraných spojoch linky č. 23 k nahradeniu štandardných autobusov za veľkokapacitné kĺbové autobusy,“ povedal.

Ďalší automat na cestovné lístky v areáli letiska neplánujú pridať. Argumentujú tým, že sa tak už stalo v nedávnej minulosti. „Po vzore iných miest s MHD upriamujeme pozornosť na používanie mobilných aplikácií na nákup cestovných lístkov, ktoré predstavujú moderné, rýchle a bezhotovostné riešenie,“ dodal Tokarčík.

Letisko Košice víta navýšenie kapacít linky č. 23, či už ide o frekvenciu jázd alebo veľkosť autobusu. „Určite to prispeje k zvýšeniu komfortu a spokojnosti našich cestujúcich,“ reagoval pre TASR hovorca letiska Juraj Toth.

Vnútroštátnu linku, ktorá prepája Bratislavu s Košicami, spustila 21. novembra 2025 slávnostným prvým letom spoločnosť Wizz Air. V reakcii na silný dopyt zo strany cestujúcich koncom januára avizovala, že od 21. marca zvýši počet letov z deväť na 13 letov týždenne. To znamená každý deň ráno a večer s výnimkou stredy, keď je plánovaný let v ranných hodinách.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Sobota 7. februára

ONLINE: Štartujú zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Február nás ešte môže prekvapiť

TRAGÉDIA VO VYSOKÝCH TATRÁCH: Lavína zabila dvoch ľudí