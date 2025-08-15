< sekcia Ekonomika
Dopravný podnik Žiliny vlani prepravil vyše 26 miliónov cestujúcich
Autor TASR
Žilina 15. augusta (TASR) - Vozidlami mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Žiline sa v minulom roku previezlo 26.136.472 cestujúcich. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, v porovnaní s rokom 2023 počet pasažierov vzrástol približne o dva a pol milióna. Autobusy a trolejbusy Dopravného podniku mesta Žiliny (DPMŽ) najazdili v roku 2024 viac ako 3,8 milióna kilometrov.
Podľa konateľa DPMŽ Mikuláša Kolesára spoločnosť vlani zaznamenala oproti roku 2023 nárast celkových výnosov približne o 10 percent. „Mestská hromadná doprava v Žiline zaznamenáva rastúci záujem verejnosti, čo potvrdzuje aj nárast počtu cestujúcich a tržieb. Našou prioritou je udržať kvalitu a spoľahlivosť služieb aj napriek tomu, že v roku 2025 čelíme viacerým výzvam, najmä rastúcim cenám energií, nedostatku vodičov či možným legislatívnym zmenám,“ poznamenal Kolesár.
V minulom roku DMPŽ investoval takmer 17,8 milióna eur do rozvoja a modernizácie MHD. „V polovici minulého roka sme úspešne ukončili prvú fázu projektu výstavby a modernizácie depa. Aktuálne pokračujeme realizáciou druhej záverečnej fázy. Táto strategická investícia nám umožní centralizovať technickú a hygienickú údržbu trolejbusov a autobusov, zefektívni a zníži náklady na prevádzku,“ dodal Kolesár.
