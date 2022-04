Bratislava 29. apríla (TASR) – Dopravný úrad má k dispozícii dve nové inšpekčné plavidlá, ktoré výrazne pomôžu v jeho činnosti. V piatok na tlačovej konferencii to oznámili minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) a predseda Dopravného úradu Pavol Hudák.



"Po dlhých desaťročiach sa nám podarilo kúpiť dve nové inšpekčné plavidlá," skonštatoval Hudák. Priblížil, že Dopravný úrad je autorita vykonávajúca dohľad nad bezpečnosťou na vode, v civilnom letectve a na dráhach. Dôležitá činnosť úradu by podľa neho mala byť zohľadnená aj pri tvorbe štátneho rozpočtu.



Podotkol, že nechce, aby zostalo len pri týchto dvoch lodiach. Poukázal na to, že každoročne exponenciálne rastie počet záujemcov o "vodičáky" pre lode, takisto o registrované lode a zvyšuje sa tak objem dopravy, s čím musí ísť ruka v ruke aj bezpečnosť. "Na to, aby sme sa priblížili európskym krajinám, potrebujeme viac takýchto krásnych lodí, viac inšpektorov a lepšie technické vybavenie," zdôraznil Hudák.



Minister dopravy poznamenal, že inšpektori potrebujú prirodzenú autoritu a rešpekt, ak zastavia na vodnej ceste inú loď. "Tešíme sa, lebo dostali uniformy, lebo dostali svoje vybavenie, aby mohli zasahovať v zime, daždi, vo vetre, v snehu," dodal Doležal.