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Dopravný úrad zainvestuje do systému riečnych informačných služieb
Úspešný uchádzač bude podľa úradu poskytovať služby údržby, servisnej a prevádzkovej podpory, ako aj rozvoja a reportingu.
Autor TASR
Bratislava 26. júna (TASR) - Dopravný úrad plánuje použiť na poskytovanie služieb, ktoré sú potrebné pre prevádzku, údržbu a rozvoj systému riečnych informačných služieb SlovRIS, predbežne 475.600 eur bez dane z pridanej hodnoty. Vyhlásil už verejnú súťaž na tieto služby v trvaní dvoch rokov s možnosťou ich predĺženia o jeden rok. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Dopravný úrad ako rozpočtová organizácia v pôsobnosti Ministerstva dopravy SR chce touto zákazkou zabezpečiť riadnu prevádzkyschopnosť a ďalší rozvoj informačného systému, aby bola zaistená dostupnosť riečnych informačných služieb na vodných cestách SR podľa platnej legislatívy a požiadaviek.
Úspešný uchádzač bude podľa úradu poskytovať služby údržby, servisnej a prevádzkovej podpory, ako aj rozvoja a reportingu. Lehota na predkladanie ponúk je do 21. júla, pri ich vyhodnocovaní rozhoduje cena bez DPH.
„Súčasťou predmetu zákazky je v rámci služieb rozvoja IS aj pokrytie potreby dodávky softvéru k systému vrátane prevodu vlastníckeho práva k takto dodanému softvéru a dodania príslušných licencií bez územného a časového obmedzenia na celé obdobie existencie systému (diela) ako celku,“ uvádza sa v oznámení. Má to byť v neobmedzenom rozsahu (najmä na neobmedzený počet zariadení a užívateľov), na všetky známe spôsoby použitia diela k takémuto počítačovému programu a odovzdania zdrojových kódov k softvéru.
Dopravný úrad vykonáva pôsobnosť v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o Dopravnom úrade ako aj ďalšiu pôsobnosť podľa osobitných predpisov v uvedených odvetviach.
Dopravný úrad ako rozpočtová organizácia v pôsobnosti Ministerstva dopravy SR chce touto zákazkou zabezpečiť riadnu prevádzkyschopnosť a ďalší rozvoj informačného systému, aby bola zaistená dostupnosť riečnych informačných služieb na vodných cestách SR podľa platnej legislatívy a požiadaviek.
Úspešný uchádzač bude podľa úradu poskytovať služby údržby, servisnej a prevádzkovej podpory, ako aj rozvoja a reportingu. Lehota na predkladanie ponúk je do 21. júla, pri ich vyhodnocovaní rozhoduje cena bez DPH.
„Súčasťou predmetu zákazky je v rámci služieb rozvoja IS aj pokrytie potreby dodávky softvéru k systému vrátane prevodu vlastníckeho práva k takto dodanému softvéru a dodania príslušných licencií bez územného a časového obmedzenia na celé obdobie existencie systému (diela) ako celku,“ uvádza sa v oznámení. Má to byť v neobmedzenom rozsahu (najmä na neobmedzený počet zariadení a užívateľov), na všetky známe spôsoby použitia diela k takémuto počítačovému programu a odovzdania zdrojových kódov k softvéru.
Dopravný úrad vykonáva pôsobnosť v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o Dopravnom úrade ako aj ďalšiu pôsobnosť podľa osobitných predpisov v uvedených odvetviach.