Dopravu vodíka z Ukrajiny na západ má zabezpečiť vodíková diaľnica

Bratislava 23. septembra (TASR) – Prepravu vodíka vyrobeného na Ukrajine do západnej Európy by mala v budúcnosti zabezpečiť prepravná sieť štyroch plynárenských spoločností z Ukrajiny, Slovenska, Česka a Nemecka. V iniciatíve Central European Hydrogen Corridor, ktorá sa zameriava na rozvoj „vodíkovej diaľnice“, sa spojili prepravcovia zemného plynu Gas TSO of Ukraine, Eustream, NET4GAS a OGE. Vo štvrtok o tom informoval hovorca Eustreamu Pavol Kubík.



„Aj v najbližších dvoch desaťročiach bude hlavným zdrojom energie a silným bodom dekarbonizačnej agendy zemný plyn. Zároveň od roku 2050, kedy sa očakáva dosiahnutie uhlíkovej neutrality, bude dôležitú úlohu zohrávať vodík – preto musíme začať s prieskumom jeho možností už dnes,“ povedal zástupca CEO pre rozvoj a transformáciu spoločnosti Gas TSO of Ukraine Pawel Stanczak.



Cez Slovensko a Českú republiku prechádza veľký plynárenský koridor spájajúci Ukrajinu s európskymi oblasťami dopytu. Slovenské, české a nemecké plynovody zároveň môžu byť upravené na prepravu vodíka. „Náš robustný prepravný systém ponúka flexibilnú a cenovo dostupnú možnosť, ako prepravovať zelenú energiu pre európske trhy. Sme odhodlaní pripraviť našu sieť na prepravu vodíka a významne tak podporiť dekarbonizačné úsilie EÚ,“ vysvetlil generálny riaditeľ spoločnosti Eustream Rastislav Ňukovič.



Šéf slovenského prepravcu plynu očakáva, že v rámci Európy bude významnou oblasťou dopytu po vodíku práve Nemecko. Aby bolo možné tento očakávaný dopyt pokryť, bude nevyhnutný dovoz vodíka vo veľkých množstvách. Slúžiť má na to práve nová stredoeurópska "vodíková diaľnica“, ktorú je možné vytvoriť úpravou existujúcej prepravnej siete spolu s cielenými investíciami do nových plynovodov a kompresorových staníc. Vďaka tomu bude možné prepravovať vodík na veľké vzdialenosti a za dostupnú cenu.



Projektoví partneri už začali skúmať technickú uskutočniteľnosť vytvorenia stredoeurópskeho vodíkového koridoru pre prepravu čistého vodíka z Ukrajiny do Nemecka v množstve do 120 gigawatthodín (GWh) za deň od roku 2030. Výkonný riaditeľ českého prepravcu NET4GAS Andreas Rau upozornil, že takéto technické štúdie sú veľmi komplexné. Je však presvedčený, že toto medzinárodné partnerstvo bude mať prvé výsledky uskutočniteľnosti, kapacít a ceny prepravy k dispozícii už na budúci rok. Generálny riaditeľ nemeckej spoločnosti OGE Jörg Bergmann zdôraznil, že bez rozsiahleho využívania vodíka v rámci obnoviteľnej energie nebude možné dosiahnuť klimatické ciele a stredoeurópsky vodíkový koridor predstavuje dôležitý krok týmto smerom, keďže ponúka možnosť dodávať významné objemy vodíka do nemeckých centier odberu už okolo roku 2030.