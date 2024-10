Dopyt Číňanov po zlate klesol v 3. kvartáli o viac než pätinu

Peking 28. októbra (TASR) - Dopyt po zlate v Číne, najväčšom spotrebiteľovi žltého kovu na svete, sa v 3. štvrťroku prepadol o viac než pätinu. Dôvodom je spomaľujúci sa rast ekonomiky a rekordné ceny zlata, ktoré mnohých Číňanov odradili najmä od nákupov šperkov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Celková spotreba zlata v Číne dosiahla za tri mesiace od júla do konca septembra 218 ton. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená pokles o 22 %, ukázali výpočty agentúry Bloomberg, ktorá vychádzala z údajov Čínskej rady pre zlato.



Výrazne klesol najmä dopyt po šperkoch. Za tri mesiace do konca septembra dosiahol 130 ton, čo medziročne predstavuje pokles o 29 %. Znížil sa aj dopyt po zlatých tehličkách a minciach, tempo poklesu však bolo miernejšie a dosiahlo 9 %. Od začiatku roka klesol dopyt po zlate v Číne o 11 % na 742 ton.



Cena zlata sa od začiatku roka zvýšila približne o tretinu, pričom nové maximum dosiahla minulý týždeň, keď prekročila 2757 USD (2549 eur) za troyskú uncu (31,1 gramu). Prispeli k tomu centrálne banky, ktoré zvýšili nákupy žltého kovu, ako aj pokračujúci záujem o zlato ako o takzvaný bezpečný prístav zo strany investorov. Rast cien však mnohým Číňanom výrazne zvýšil hodnotu šperkov, a to v čase, keď pociťujú dôsledky dlhodobo sa spomaľujúceho rastu domácej ekonomiky.



(1 EUR = 1,0818 USD)