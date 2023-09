Dopyt Číny po zemnom plyne by mal vzrásť tento rok o takmer desatinu

Peking 21. septembra (TASR) - Dopyt Číny po zemnom plyne by mal v tomto roku vzrásť o takmer desatinu a v prípade LNG sa očakáva zvýšenie dovozu o viac než 10 %. Uviedla to čínska štátna energetická spoločnosť CNOOC. Informovala o tom agentúra Reuters.



Celkový dopyt Číny po zemnom plyne sa v tomto roku očakáva na úrovni 396,4 miliardy kubických metrov (m3). V porovnaní s rokom 2022 to predstavuje rast o 8 %, uviedol analytik z CNOOC. V prípade skvapalneného zemného plynu (LNG) plánuje Čína doviezť tento rok zhruba 70,79 milióna ton. To je o 10,9 % viac než v minulom roku.



Odhad CNOOC je o niečo optimistickejší než v prípade troch analytických firiem ICIS, Aspects a SIA Energy. Tie očakávajú slabšie tempo rastu vzhľadom na minuloročný pokles dopytu o 1 %, čo však ovplyvnili obmedzenia v priemysle spojené s opatreniami proti novému koronavírusu. V dôsledku toho Čína klesla v rebríčku najväčších dovozcov LNG na druhé miesto za Japonsko. Na základe odhadov týchto spoločností by dopyt Číny po plyne mal v tomto roku vzrásť o 5,7 %, maximálne o 7,4 %.



Očakáva sa, že celkový dopyt Číny po zemnom plyne dosiahne svoje maximum v roku 2040, a to na úrovni zhruba 700 miliárd m3, uviedla CNOOC. To je rovnaká prognóza ako v prípade konkurenčnej čínskej energetickej firmy Sinopec.



Aj keď Čína časť zo svojej spotreby plynu produkuje na vlastnom území, podľa CNOOC bude jej závislosť od dovozu suroviny zo zahraničia v nasledujúcich rokoch rásť. Firma odhaduje, že dovážaný plyn sa na celkovej domácej spotrebe bude v roku 2025 podieľať zhruba 46 % a do ďalších 10 rokov vzrastie tento podiel na 49 %.