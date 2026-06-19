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Dopyt po amerických dlhopisoch sa v apríli zvýšil
Prispeli k tomu dvaja najväčší držitelia amerických dlhopisov, Japonsko a Británia.
Autor TASR
Washington 19. júna (TASR) - Dopyt zahraničných investorov po amerických dlhopisoch v apríli mierne vzrástol, k čomu prispeli dvaja najväčší držitelia amerických dlhopisov, Japonsko a Británia. Informovali o tom agentúra Reuters a portál The Business Times, ktoré zverejnili údaje amerického ministerstva financií.
Ministerstvo oznámilo, že hodnota amerických cenných papierov v portfóliu najväčších zahraničných investorov dosiahla v apríli 9,352 bilióna USD (8,16 bilióna eur). V marci predstavovala 9,348 bilióna USD. Rozsah rastu tak nie je výrazný, avšak v medziročnom porovnaní sa hodnota amerických dlhopisov v portfóliu investorov zo zahraničia zvýšila až o 4 %.
Japonsko, najväčší držiteľ amerických cenných papierov vo svojom portfóliu, zvýšilo ich hodnotu na 1,21 bilióna USD. V apríli dosiahla 1,19 bilióna USD.
Británia, ktorá je v tomto smere dvojkou, držala v apríli vo svojom portfóliu americké dlhopisy v hodnote 938 miliárd USD. V predchádzajúcom mesiaci to bolo za 927 miliárd USD.
Naopak, Čína objem cenných papierov USA vo svojom portfóliu znížila. V marci ich držala v hodnote 652 miliárd USD, v apríli v hodnote 651 miliárd USD.
(1 EUR = 1,1461 USD)
Ministerstvo oznámilo, že hodnota amerických cenných papierov v portfóliu najväčších zahraničných investorov dosiahla v apríli 9,352 bilióna USD (8,16 bilióna eur). V marci predstavovala 9,348 bilióna USD. Rozsah rastu tak nie je výrazný, avšak v medziročnom porovnaní sa hodnota amerických dlhopisov v portfóliu investorov zo zahraničia zvýšila až o 4 %.
Japonsko, najväčší držiteľ amerických cenných papierov vo svojom portfóliu, zvýšilo ich hodnotu na 1,21 bilióna USD. V apríli dosiahla 1,19 bilióna USD.
Británia, ktorá je v tomto smere dvojkou, držala v apríli vo svojom portfóliu americké dlhopisy v hodnote 938 miliárd USD. V predchádzajúcom mesiaci to bolo za 927 miliárd USD.
Naopak, Čína objem cenných papierov USA vo svojom portfóliu znížila. V marci ich držala v hodnote 652 miliárd USD, v apríli v hodnote 651 miliárd USD.
(1 EUR = 1,1461 USD)