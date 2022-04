Dopyt po antigénových testoch zvýšil tržby koncernu Roche

Bern 25. apríla (TASR) - Švajčiarsky farmaceutický koncern Roche oznámil za 1. štvrťrok rast tržieb o viac než desatinu, čím prekonal očakávania trhov. Výsledky do veľkej miery ovplyvnil vysoký dopyt v USA po rýchlych antigénových testoch, ako aj po liekoch pre hemofilikov, onkologických pacientov a pacientov so sklerózou multiplex. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Spoločnosť v pondelok uviedla, že tržby za prvé tri mesiace tohto roka dosiahli 16,44 miliardy švajčiarskych frankov (15,91 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 10,11 % a bez započítania kurzových vplyvov o 11 %. Firma tak prekonala očakávania trhov, ktoré počítali so zvýšením tržieb na 16 miliárd CHF.



Pod výraznejší než očakávaný rast tržieb sa veľkou mierou podpísala divízia diagnostiky. Tá zaznamenala zvýšenie tržieb o 24 % na 5,3 miliardy CHF. Jej výsledky podporil najmä vysoký záujem v Spojených štátoch o rýchle antigénové testy, vyšší bol však aj dopyt po ďalších testoch. Tržby vzrástli aj vo farmaceutickej divízii, a to o 6 %.



Čo sa však týka budúceho dopytu po antigénových testoch, Roche očakáva, že v 2. kvartáli budú výsledky slabšie a horšie budú aj za celý rok. Spoločnosť počíta s tým, že tržby týkajúce sa produktov spojených s chorobou COVID-19 klesnú tento rok o 2 miliardy CHF na približne 5 miliárd CHF.



(1 EUR = 1,0336 CHF)