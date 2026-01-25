< sekcia Ekonomika
Dopyt po bytoch v ČR trhal rekordy, byty zdraželi o vyše milióna
V Prahe sa podľa údajov developerov Central Group, Skanska Residential a Trigema predalo od januára do konca decembra celkovo 7800 bytov.
Autor TASR
Praha 25. januára (TASR) - Developeri v Česku majú za sebou mimoriadne silný rok. V Prahe predali vlani najviac nových bytov v histórii a nezvyčajne dobre sa im darilo aj v Brne, čo je druhý najväčší realitný trh v Česku. Kupcov neodradili ani rastúce ceny. Tie sa v obidvoch mestách zvýšili oproti roku 2024 zhruba o desatinu. Informoval o tom server novinky.cz.
V Prahe sa podľa údajov developerov Central Group, Skanska Residential a Trigema predalo od januára do konca decembra celkovo 7800 bytov. Predaj tak prekonal pôvodne rekordný rok 2021, keď trh výrazne podporovali extrémne lacné hypotéky so sadzbami okolo 2 %.
Skutočný počet predaných bytov bol pritom ešte vyšší. Štatistika totiž zahrnuje iba byty inzerované vo verejnej ponuke na stránkach developerov, realitných kancelárií alebo inzertných weboch. Časť bytov však developeri predávajú priamo inštitucionálnym investorom na nájomné bývanie. Tieto nehnuteľnosti sa v štatistike neobjavujú.
„Celkovo sa na trhu s najväčšou pravdepodobnosťou predalo takmer 10.000 bytov,“ povedal Petr Michálek, predseda predstavenstva Skanska Residential.
Záujem o bývanie podporil vlani vývoj na trhu s hypotékami. Časť domácností a investorov prestala čakať na ďalšie znižovanie úrokových sadzieb. Klienti bánk si tak nabrali nové hypotéky za 321 miliárd Kč (13,23 miliardy eur), čo bol druhý najvyšší objem v histórii.
Vysoký dopyt zaznamenali aj v Brne. Podľa údajov developera Trikaya si tam v minulých 12 mesiacoch ľudia kúpili 1405 nových bytov. Bol to najväčší počet od roku 2016.
Vysoký záujem sa prepísal aj do cien. Priemerná cena predaných nových bytov v Prahe vzrástla o 11,2 % na 174.375 Kč za štvorcový meter (m2). To znamená, že priemerný byt s rozlohou 70 m2 v novostavbe vyšiel kupca na 12,2 milióna Kč. V porovnaní s koncom roka 2024 tak bol drahší o viac než 1,2 milióna Kč.
Ešte vyššie sú ceny bytov, ktoré zostali v ponuke. Priemerná ponuková cena predstavovala koncom minulého roka 177.631 Kč/m2, medziročne o takmer 9 % viac. Pri bytoch, ktoré developeri uvádzajú na trh teraz, nie sú výnimkou ani ceny presahujúce 200.000/m2.
Rýchlo sa zvyšujú aj ceny v Brne. V prípade predaných bytov vzrástla priemerná cena v porovnaní s koncom roka 2024 o 4,6 % na 137.200 Kč/m2. Ponuková cena vlani v poslednom kvartáli vzrástla medziročne dokonca o 10,9 % na 145.600 Kč/m2. V prípade 70-metrového bytu to znamená, že kupci zaplatia okolo 10 miliónov Kč.
Vysoký záujem o byty a rast ich cien by mal pokračovať aj tento rok. Poradenská spoločnosť Knight Frank počíta so zdražením zhruba o 5 až 10 %. Podľa šéfky oddelenia Knight Frank pre výskum a poradenstvo Lenky Šindelářovej „tlačí ceny nahor nesúlad nízkej ponuky a vysokého dopytu, ako aj ceny stavebných prác“.
(1 EUR = 24,257 CZK)
