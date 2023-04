Dopyt po čokoláde neklesá, firma Hershey zvýšila tržby aj zisk

Derry Township 27. apríla (TASR) - Cukrovinkárska spoločnosť Hershey oznámila za prvé tri mesiace roka rast tržieb aj zisku, pričom v obidvoch prípadoch prekonala očakávania. Výsledky spoločnosti podporil pretrvávajúci dopyt zákazníkov po jej čokoládových produktoch napriek tomu, že firma v reakcii na rastúce náklady ceny výrobkov zvýšila. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Firma Hershey uviedla, že v 1. kvartáli tohto roka dosiahla čistý zisk 587,19 milióna USD (531,92 milióna eur), čo na akciu predstavuje 2,85 USD. V rovnakom období minulého roka vykázala zisk 533,48 milióna USD (2,57 USD/akcia).



Po úprave o jednorazové položky dosiahla zisk 609,47 milióna USD. Na akciu to znamená 2,96 USD. Spoločnosť tak prekonala očakávania analytikov, ktorí sledujú najmä upravený zisk nezahrnujúci mimoriadne položky. Tí predpokladali, že v prípade Hershey dosiahne 2,66 USD/akcia.



Tržby spoločnosti dosiahli 2,99 miliardy USD. V medziročnom porovnaní to znamená rast o 12 %.



Hershey zároveň zlepšila odhad celoročného vývoja upraveného zisku aj tržieb. V prípade upraveného zisku na akciu očakáva rast o 11 %, zatiaľ čo pôvodne počítala s rastom v rozmedzí od 9 % do 11 %.



Aj v prípade tržieb zlepšila prognózu a v súčasnosti odhaduje ich rast na hornej úrovni pôvodne stanoveného pásma. Pôvodne očakávala za celý rok rast tržieb o 6 % až 8 %, teraz predpokladá rast na úrovni 8 %.



(1 EUR = 1,1039 USD)