Dopyt po elektronike klesá, zisk Best Buy sa znížil o pätinu

Richfield 2. marca (TASR) - Americká maloobchodná spoločnosť Best Buy, ktorá je najväčším predajcom spotrebnej elektroniky v USA, vstupuje do nového obchodného roka s opatrnými odhadmi zisku po tom, ako za posledný kvartál predchádzajúceho obchodného roka zaznamenala pokles tržieb o desatinu a čistého zisku o viac než pätinu. Dôvodom je neistota v súvislosti s ďalším vývojom ekonomiky, čo sa odráža na klesajúcom dopyte zákazníkov po iných ako esenciálnych produktoch, teda aj po spotrebnej elektronike. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Spoločnosť vo štvrtok uviedla, že jej čistý zisk dosiahol vo 4. štvrťroku obchodného roka 2022/2023, čo predstavuje trojmesačné obdobie do 28. januára, 495 miliónov USD (463,31 milióna eur). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho obchodného roka to znamená pokles o takmer 21 %.



Bez započítania mimoriadnych položiek dosiahol upravený zisk na akciu 2,61 USD. V tomto prípade firma prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 2,11 USD.



Kvartálne tržby dosiahli 14,74 miliardy USD. Oproti rovnakému obdobiu obchodného roka 2021/2022 tak klesli o 10 %, keď za dané obdobie predstavovali 16,37 miliardy USD.



Best Buy teraz očakáva, že upravený zisk za súčasný obchodný rok 2023/2024 dosiahne na akciu od 5,70 do 6,50 USD. Odhad spoločnosti je tak horší než v prípade analytikov, ktorí počítajú s celoročným upraveným ziskom na úrovni 6,71 USD/akcia.



Aj v prípade porovnateľných tržieb očakáva maloobchodná spoločnosť horšie výsledky než analytici. Počíta s poklesom tržieb o 3 až 6 %, zatiaľ čo analytici odhadujú, že klesnú o necelé 2 %.



(1 EUR = 1,0684 USD)