Dopyt po evidenčných číslach na želanie v Česku rekordne stúpa

Praha 24. júla (TASR) - O evidenčné čísla vozidiel na želanie je v Česku tento rok mimoriadny záujem. Za 1. polrok eviduje ministerstvo dopravy už 2909 vybavených žiadostí. Ak by toto tempo vydržalo aj v 2. polroku, znamenalo by to celoročný rekord.



Vôbec najväčší záujem o evidenčné čísla na želanie bol v januári 2016. Práve vtedy si Česi mohli začať autá "ozdobovať" značkami s vlastnými nápismi. Neskôr záujem opadol, v posledných dvoch rokoch však prišiel obrat, uviedol server novinky.cz, ktorý sa odvolal na denník Právo.



"V rokoch 2020 a 2021 sa počet vybavených žiadostí o evidenčné čísla vozidiel na želanie zvýšil," povedal pre Právo hovorca ministerstva dopravy František Jemelka. Podľa údajov ministerstva si vlani značky na želanie vybavilo 4102 vodičov. Aj keď udrela pandémia nového koronavírusu a prijali sa protipandemické opatrenia, v porovnaní s rokom 2019 to znamenalo rast o 15 %. Navyše to bolo len o 700 ŠPZ menej než v prvom, rekordnom roku 2016.



Záujem je naďalej vysoký, a tak sa očakáva, že tento rok by mohol rok 2020 prekonať. Už teraz je zaregistrovaných takmer 3000 nových značiek, takže na konci roka by ich celkový počet mohol dosiahnuť zhruba 6000.



Dôvod vysokého dopytu nie je jednoznačný, podľa Jemelku sa však zvyšuje povedomie o týchto značkách. "Tým, že niektoré autá s takýmito značkami už nejaký rok jazdia, povedomie o vybavení značky za peniaze rastie," povedal.



Príčinou môže byť aj to, že niektorí ľudia túžia po značke, ktorá sa začína písmenami EL a podobá sa tak tej od elektromobilu. Majitelia skutočnej elektromobilovej značky majú totiž v Prahe výhodu parkovania zadarmo v inak platených zónach. "Je to možné. Ale nikdy to elektromobilová značka nebude, pretože tá má iný počet znakov, teda číslic a písmen, než klasická značka na želanie," vysvetlil Jemelka, podľa ktorého si najmä v začiatkoch vydávania značiek na želanie dávali ľudia netradičné znenie, ako napríklad 777SVEJK, BELMoNDo, TYBRZDo alebo 100LICKA.