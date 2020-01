Dopyt po F-35 zvýšil zisk firmy Lockheed Martin asi o pätinu

Washington 28. januára (TASR) - Americký zbrojársky koncern Lockheed Martin oznámil za 4. štvrťrok rast zisku takmer o pätinu. Výsledky najväčšieho dodávateľa zbraní pre Pentagón podporil najmä zvýšený dopyt po jeho bojových lietadlách F-35.



Spoločnosť uviedla, že čistý zisk za posledný kvartál minulého roka dosiahol 1,50 miliardy USD (1,36 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to predstavuje rast o 19,6 %.



Upravený zisk na akciu dosiahol 5,29 USD oproti 4,39 USD/akcia pred rokom. Firma tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali so ziskom na akciu na úrovni 5,02 USD.



Tržby zbrojárskej spoločnosti dosiahli za 4. kvartál 15,88 miliardy USD. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 10,2 %.



(1 EUR = 1,1025 USD)