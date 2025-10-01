< sekcia Ekonomika
Dopyt po hybridnej práci rastie, firmy využívajú zdieľané kancelárie
Hybridná práca môže zvýšiť podľa spoločnosti produktivitu o 11 % a ponúka aj výrazne nižšie náklady na zamestnanca.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Dopyt po hybridnej práci na Slovensku rastie, firmy častejšie volia zdieľané kancelárie. Väčšia flexibilita v zamestnaní totiž prináša ľuďom lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom či finančné úspory. Zamestnávateľom zase tento model práce poskytuje vyššiu produktivitu firmy, úsporu nákladov a efektívnejšie zapájanie sa pracovníkov do chodu firmy. Zhodnotila to spoločnosť International Workplace Group PLC.
Hybridná práca môže zvýšiť podľa spoločnosti produktivitu o 11 % a ponúka aj výrazne nižšie náklady na zamestnanca. Keďže firmy prechádzajú z dlhodobého hľadiska na flexibilnejší model, tak do roku 2030 by mohli tvoriť flexibilné pracovné priestory 30 % všetkých komerčných nehnuteľností.
Zdieľané kancelárie zvyšujú produktivitu a umožňujú podnikom rozširovať alebo zmenšovať svoje kapacity pri výrazne nižších nákladoch. Spoločnosť priblížila, že zväčšia tieto priestory ponúkajú súkromné kancelárie, zasadacie miestnosti aj kreatívne plochy.
„Čoraz viac spoločností zisťuje, že flexibilná aj hybridná práca sú medzi zamestnancami nesmierne populárne. Zlepšujú ich rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, zvyšujú ich spokojnosť a súčasne prinášajú množstvo výhod aj pre spoločnosti,“ dodal generálny riaditeľ spoločnosti Mark Dixon.
