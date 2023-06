Dopyt po hypotékach je znížený, ale tempo poklesu sa výrazne spomalilo

Bratislava 24. júna (TASR) - Produkcia nového hypotekárneho dlhu v prvom štvrťroku 2023 bola o viac ako tretinu (35 %) nižšia v porovnaní s priemerom rokov 2020 až 2022. Tento vývoj bol v súlade s vývojom v iných krajinách eurozóny. Od začiatku roka sa však predchádzajúci pokles výrazne spomalil a v marci produkcia nového dlhu po dlhšom čase dokonca vzrástla, konštatovala Národná banka Slovenska (NBS) v aktuálnom makroprudenciálnom komentári za jún.



"Hlavným faktorom, ktorý stál za nižšou aktivitou na hypotekárnom trhu, bol znížený dopyt v dôsledku prudkého rastu úrokových sadzieb. Mediánová hodnota úrokovej sadzby na nové hypotéky dosiahla k marcu 2023 hodnotu 4,1 %, pričom rok predtým bola na úrovni 1,1 %," vyčíslila centrálna banka. Počas prvého štvrťroka však už intenzita rastu úrokových sadzieb mierne spomalila.



Úrokové sadzby na hypotéky rástli na Slovensku podľa NBS rýchlejšie ako v iných krajinách eurozóny. "Najstrmší nárast zaznamenali v prvej polovici roka 2022, keď vystúpili z nízkych úrovní nad medián eurozóny. Následne sa ich rast zmiernil, no stále pokračoval," priblížila s tým, že od marca tohto roka dosahujú štvrtú najvyššiu úroveň v eurozóne.



Novoposkytované úvery zostávajú podľa centrálnej banky rizikovejšie. Pri pätine nových úverov na bývanie je ukazovateľ splátok k príjmu na hrane povoleného limitu, čo je trikrát viac ako pred rokom. Väčšina týchto úverov má pritom splatnosť 30 rokov. Pozitívnou správou však podľa NBS je, že podiel týchto rizikovejších úverov sa už v posledných mesiacoch nezvyšoval.



Spotrebiteľské úvery na rozdiel od hypoték zrýchľujú. V apríli tohto roka medziročne vzrástli o 3,6 %. "Hlavným faktorom je, že v dôsledku spomalenia na hypotekárnom trhu sa menej spotrebiteľských úverov refinancuje do hypoték. Dôležité je však aj zachovanie stabilnej produkcie, ktorá na rozdiel od úverov na bývanie neklesla," doplnila NBS. Vplýva na to aj vývoj priemerných úrokových sadzieb, ktoré medziročne vzrástli výrazne miernejšie ako sadzby na hypotéky a od začiatku roka 2023 zostali prakticky stabilné.