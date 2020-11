Dopyt po industriálnych priestoroch na Slovensku poklesol

Bratislava 18. novembra (TASR) – Dopyt po industriálnych nehnuteľnostiach na Slovensku v 3. kvartáli medziročne poklesol na úroveň 75.000 štvorcových metrov (m2). Odborníci však očakávajú, že posledný štvrťrok 2020 bude silný. Vyplýva to z analýzy realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.



"Hlavným dôvodom tohto poklesu sú pritom nielen odložené rozhodnutia nájomníkov, ale aj zvýšený podiel transakcií v rámci skladov triedy B," dodala spoločnosť s tým, že celková zásoba priemyselných a logistických priestorov na prenájom v štandarde A pritom bola ku koncu 3. kvartálu na úrovni 2.865.000 m2. "Takmer polovica (48 %) týchto priestorov je situovaná vo vzdialenosti do 30 kilometrov od hlavného mesta - Bratislavy," spresnila spoločnosť. Po Bratislave boli najdominantnejšie Košice.



V predposlednom kvartáli tohto roka sa najviac prenajímali skladové priestory pre maloobchod, tvorili 38 % z celkovej aktivity. Druhú najväčšiu kategóriu z hľadiska prenajatých plôch tvorili komplexné logistické služby.



Z analýzy ďalej vyplynulo, že požadovaný výnos aj napriek poklesu dopytu ostal stabilný, a to na úrovni 6,25 %. V 3. kvartáli na Slovensku dokončili výstavbu troch projektov s rozlohou 143.560 m2, pričom úroveň predprenájmov bola približne na polovičnej úrovni. Celková miera neobsadenosti logistických a priemyselných nehnuteľností na Slovensku sa ku koncu 3. kvartálu zvýšila na úroveň 9,05 %.



"Sektor priemyselných a logistických nehnuteľností v rámci celej Európy aj USA zažíva v tejto dobe neistoty pomerne silný boom," uzavrel riaditeľ oddelenia prenájmu priemyselných a logistických nehnuteľností spoločnosti pre Slovensko Michal Cerulík. Rast tohto sektora podľa neho ovplyvňuje hlavne dopyt zo strany nájomcov, záujem developerov o nákup pozemkov a výstavbu nových priestorov na prenájom, ale aj záujem investorov o kúpu projektov generujúcich stabilný peňažný tok.