Knauf Insulation vlani vyrobil rekordné množstvo minerálnej izolácie

Nová Baňa 19. januára (TASR) – S rekordným objemom výroby zavŕšila minulý rok spoločnosť Knauf Insulation v Novej Bani. Jediný slovenský závod na výrobu minerálnych izolácií dosiahol objem výroby 104.000 ton materiálu, a to aj napriek množstvu opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 a s technickými prestávkami, ktoré boli potrebné na opravy výrobných liniek.



„Jednou z kľúčových vecí bola zmena pracovného času z 8 na 12 hodín. Takto sme dokázali vykryť výpadky v počte ľudí na zmenách. Naši zamestnanci dodali požadované výkony a boli aj patrične odmenení,“ hovorí riaditeľ závodu Marián Tkáč. Podarilo sa podľa neho tiež zabezpečiť preklenutie bankrotov dodávateľov zásadných vstupných surovín. Výzvou boli aj výrazné cenové nárasty, časť z nich kompenzovali z fixných nákladov, akými sú pracovná sila, údržba či sklady.



Významným krokom v roku 2021 bola viac ako trojmiliónová investícia do zlepšenia životného prostredia v regióne. „V závode bolo spustené odsírovacie zariadenie odpadových plynov z oboch výrobných liniek. V projekte bola využitá najlepšia dostupná technika, vyžadovalo si to množstvo úsilia a času, zaistí však skvalitnenie ovzdušia v okolí na desiatky rokov. Tento projekt zároveň vnímam ako náš splnený záväzok legislatíve, ale aj ako náš reálny príspevok k lepšiemu životnému prostrediu,“ dodal riaditeľ závodu.



Okrem veľkého projektu odsírenia závod investoval aj do nových trafostaníc, novej fasády na výrobnej hale, zefektívnil pece a nahradil plynovú kupolu. Zároveň podľa záväzku znižovať uhlíkovú stopu na nulu znížila skupina závodov Knauf Insulation od roku 2010 emisie CO2 o približne 25 percent.



Podľa riaditeľa aj napriek rekordnému objemu výroby je dopyt po tepelných izoláciách stále vyšší a zákazníci aktuálne rátajú s dlhšími dodacími lehotami.



Spoločnosť Knauf Insulation pôsobí vo viac ako 35 krajinách sveta, má viac ako 37 výrobných závodov a približne 5500 zamestnancov. Je súčasťou nemeckej skupiny Knauf Group.