Dopyt po klimatizácii v Nemecku minulý rok prudko vzrástol
Hodnota klimatizačných zariadení z dovozu sa vlani v porovnaní s rokom 2019 zvýšila o 48,2 % na 949 miliónov eur po tom, ako v roku 2023 dosiahla rekordných 957 miliónov eur.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 12. augusta (TASR) - Dopyt po klimatizácii v Nemecku vzhľadom na horúce letá prudko rastie. Domáca výroba klimatizačných zariadení sa minulý rok zvýšila o 92 % na takmer 317.000 jednotiek zo 164.700 kusov v roku 2023, oznámil v utorok nemecký štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Za posledných päť rokov produkcia vzrástla o zhruba 75 %. Hodnota klimatizačných zariadení z dovozu sa vlani v porovnaní s rokom 2019 zvýšila o 48,2 % na 949 miliónov eur po tom, ako v roku 2023 dosiahla rekordných 957 miliónov eur. Hlavným dodávateľom bolo Taliansko, ktoré zodpovedalo za každé štvrté dovezené zariadenie, nasledované Čínou a Švédskom. Štatistika nezahŕňa klimatizačné systémy pre vozidlá.
