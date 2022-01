Dopyt po koňaku zvýšil kvartálne tržby Rémy Cointreau o vyše pätinu

Paríž 25. januára (TASR) - Francúzsky producent alkoholických nápojov Rémy Cointreau očakáva, že vysoký dopyt po koňaku v Číne, USA a Európe povedie k výraznému zisku za súčasný obchodný rok. Firma to uviedla v utorok potom, ako zverejnila tržby za 3. kvartál aj za deväť mesiacov 2021/2022, ktorými prekonala očakávania trhov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Spoločnosť, ktorá je známa výrobou pomarančového likéru Cointreau a prémiového koňaku Rémy Martin, uviedla, že tržby v 3. štvrťroku obchodného roka 2021/2022, čo predstavuje október až december, dosiahli 440,5 milióna eur. Na organickej báze to znamená rast o 21 %, zatiaľ čo analytici počítali s rastom o 15,1 %.



Výraznou mierou sa pod to podpísala divízia Rémy Martin, ktorá sa na celkových tržbách spoločnosti podieľa 90 %. Tržby v tejto divízii vzrástli o 19,4 % na 332,7 milióna eur. Opäť tak prekonali odhady analytikov, ktorí očakávali rast tržieb na úrovni 14,9 %.



Vývoj v posledných mesiacoch minulého roka výrazne ovplyvnil vysoký dopyt po koňaku v Číne, najmä v období sviatku nezadaných Singles' Day. Zvýšený dopyt po koňaku evidovala francúzska spoločnosť aj v USA, pričom na tomto trhu sa zvlášť darilo prémiovým značkám ako Louis XIII v hodnote viac než 2000 USD (1769,29 eura) za fľašu, ďalej Rémy Martin XO a 1738 Accord Royal.



Za deväť mesiacov obchodného roka zaznamenala spoločnosť tržby na úrovni 1,09 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho obchodného roka to znamená rast o 39,1 % na organickej báze o 38,18 %.



Rast tržieb divízie Rémy Martin na organickej báze dosiahol 38,5 %. Výrazný rast tržieb zaznamenala aj menšia divízia likérov, a to na úrovni 39,1 %.



Vzhľadom na pozitívny vývoj na kľúčových trhoch analytici odhadujú, že za celý rok 2021/2022, ktorý sa skončí v marci, zaznamená Rémy Cointreau vysoký rast prevádzkového zisku. Podľa nich rast prevádzkového zisku na organickej báze dosiahne 38 %.



(1 EUR = 1,1304 USD)