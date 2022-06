Dopyt po leteckej doprave prekonal odhady, Heathrow zlepšilo prognózu

Londýn 23. júna (TASR) - Londýnske letisko Heathrow zlepšilo prognózu počtu cestujúcich na rok 2022 po tom, ako sa ukázalo, že dopyt pasažierov je výraznejší, než sa očakávalo. Okrem cestujúcich však letisko smerom nahor upravilo aj náklady. Informovala o tom agentúra Reuters.



Najrušnejšie londýnske letisko v novej prognóze uviedlo, že tento rok by jeho služby malo využiť 54,4 milióna cestujúcich. Ešte minulý mesiac počítala spoločnosť s tohtoročným počtom cestujúcich okolo 53 miliónov.



Zvýšenie počtu pasažierov by malo viesť k vyšším tržbám, na druhej strane Heathrow zvýšil aj odhad celoročných nákladov, a to výrazne. Dôvodom sú rastúce ceny energií. Podľa vedenia letiska by jeho prevádzkové náklady mali v tomto roku dosiahnuť 1,22 miliardy libier (1,42 miliardy eur). V porovnaní s predchádzajúcim rokom to znamená rast o 47 %.



(1 EUR = 0,85885 GBP)