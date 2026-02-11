< sekcia Ekonomika
Dopyt po leteckej doprave zvýšil kvartálny zisk aerolínií Finnair
Autor TASR
Helsinki 11. februára (TASR) - Fínska letecká spoločnosť Finnair zaznamenala za 4. kvartál minulého roka rast prevádzkového zisku o takmer 30 % a výrazne prekonala očakávania analytikov. Zároveň uviedla, že vzhľadom na vývoj dopytu počíta tento rok s výrazným rastom zisku. Informovala o tom agentúra Reuters.
Porovnateľný prevádzkový zisk Finnairu dosiahol za 4. štvrťrok minulého roka 61,7 milióna eur. Medziročne to predstavuje rast o 28,81 %. Ekonómovia pritom očakávali pokles zisku na 41,4 milióna eur.
Zisk potiahol najmä zvýšený dopyt po leteckej preprave v Európe a Ázii, ako aj nižšie náklady na palivo, uviedla spoločnosť. Na druhej strane, medzinárodné konflikty, globálna politická nestabilita a hrozba obchodných vojen naďalej vyvolávajú neistotu na trhu, dodali aerolínie.
Za celý rok 2025 vykázala spoločnosť porovnateľný prevádzkový zisk na úrovni 60,1 milióna eur po tom, ako v 1. polroku zaznamenala stratu 52,3 milióna eur. Tento rok očakáva podstatne lepší výsledok a počíta s prevádzkovým ziskom na úrovni 120 miliónov až 190 miliónov eur. Tržby by mali dosiahnuť 3,3 miliardy až 3,4 miliardy eur po tom, ako za rok 2025 zaznamenala letecká spoločnosť tržby na úrovni 3,1 miliardy eur.
