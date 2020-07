Dopyt po letoch v malých obchodných lietadlách narastá

Montreal 26. júla (TASR) - Vzostup krátkych letov a zmierňovanie cestovných obmedzení v Európe zvyšujú dopyt po malých obchodných lietadlách a vyvolávajú opatrnú nádej na zotavenie v sektore, ktorému koronakríza uštedrila tvrdý úder.



Obchodné a komerčné letectvo zaznamenali toto leto zvýšený dopyt po vnútroštátnych letoch. Súkromným letom, ktoré prepravujú menšie skupiny cestujúcich a bohatým ľuďom sľubujú nižšie riziko nakazenia sa novým koronavírusom, sa v USA darilo lepšie než veľkým komerčným aerolíniám.



Z údajov organizácie FlightAware vyplýva, že kým obchodné letectvo do 19. júla zaznamenalo medziročný pokles o 20 %, v prípade komerčného letectva ide o prepad až o 48 %.



Adam Twidell, výkonný riaditeľ spoločnosti PrivateFly, ktorá prenajíma charterové lety, pre agentúru Reuters uviedol, že počet rezervácií dosahuje v Európe zhruba 80 % vlaňajšej úrovne a v USA presahuje 100 %, k čomu prispel najmä prílev nových zákazníkov. Noví zákazníci, ktorí obvykle vo veľkých leteckých spoločnostiach cestujú prvou triedou, teraz tvoria zhruba 60 % rezervácií, v minulosti išlo približne o štvrtinu.



Prenajímateľ súkromných lietadiel VistaJet v období od mája do júna zaznamenal zvýšenie vzletov z Európy až o 153 % a podobný nárast očakáva aj v júli.



Lety menších obchodných lietadiel v Európe by toto leto mohli medziročne klesnúť len o 10 %. Výkonný riaditeľ konzultačnej spoločnosti WINGX Advance Richard Koe si myslí, že k tomu prispeje najmä zvýšený dopyt po krátkych dovolenkách a obmedzená ponuka komerčných aerolínií. Európske lety v júli medziročne klesli o 15 % a v júni o 30 %.



Odborníci však upozorňujú, že tento dopyt po súkromných letoch pretrvá len v prípade, že stúpne počet firemných letov. "Osobná doprava je momentálne hnacou silou na obidvoch kontinentoch, keďže obchodné cesty sú stále na výrazne nižšej úrovni," povedal Patrick Gallagher, výkonný riaditeľ spoločnosti NetJets. "Uvoľnenie cestovných obmedzení určite zohralo svoju úlohu, no k najnovšiemu výraznému vzostupu viedla najmä sezónnosť dopytu v Európe," cituje ho Reuters.



Výrobcovia malých obchodných lietadiel čakajú, či im zotavenie prinesie nové objednávky. Nateraz charterové spoločnosti využívajú existujúce lietadlá na pokrytie dopytu. I keď výrobcovia vidia minimálny záujem o nové lietadlá, firemné objednávky neboli zrušené, čo naznačuje určitú stabilitu.



Výrobcovia malých lietadiel, ako Gulfstream Aerospace, Textron Aviation a Bombardier, zrušili pracovné miesta a niektorí analytici očakávajú tento rok 30-percentný pokles objednávok.