Došli zásoby luxusného šampanského

Paríž 15. novembra (TASR) - Fanúšikovia šampanského začali po ukončení obmedzení spojných s pandémiou ochorenia COVID-19 oslavovať s takým nadšením, že výrobcovi šampanského Moët Hennessy už došli zásoby. TASR o tom informuje na základe správ AP a Bloomberg.



Generálny riaditeľ Philippe Schaus v rozhovore na Fóre novej ekonomiky v Singapure pre Bloomberg uviedol, že zásoby niektorých špičkových značiek šampanského už dochádzajú a súčasné obdobie vysokého dopytu interne nazval "bujaré 20. roky".



Dobrou správou je, že v novom roku by sa mali zásoby obľúbeného moku doplniť.



Po počiatočnom prepade odbytu v prvých dňoch pandémie ochorenia COVID-19 na jar 2021 hlásia výrobcovia luxusných produktov veľký nárast predaja, keďže sa uvoľnili zadržiavané spotrebiteľské výdavky.



Francúzsky výrobca luxusného tovaru LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) v uplynulých mesiacoch v rámci ziskov dokázal prekonať odhady analytikov v štyroch z piatich hlavných divízií. Aj príjmy spoločnosti Hermés International vzrástli o 24 % po očistení od kurzových vplyvov, a to aj napriek zvýšeniu cien produktov.



To ukazuje, že bohatí spotrebitelia sú stále ochotní kupovať drahé tovary, aj keď protivetry v globálnej ekonomike naberajú na sile.



Inflácia je kľúčovým prvkom neistoty, povedal Schhaus na podujatí. Nárast nákladov na suroviny môže znamenať, že spoločnosť zvýši cenu niektorých produktov o vysoké jednociferné alebo nízke dvojciferné sumy, dodal.



Aj AP v utorok s odvolaním sa na najnovšiu štúdiu spoločnosti Bain uviedla, že výdavky na luxus rastú rýchlejšie ako kedykoľvek predtým, keďže ich poháňa zadržiavaný dopyt po pandémii aj meniaca sa demografia. Mladší spotrebitelia, ktorí patria k rôznym subkultúram, vyhľadávajú totiž špecifické produkty.



Spotreba je tak späť na predkrízových úrovniach a zároveň prechádza "znovuzrodením", pretože sa vytvára nová spotrebiteľská základňa, ktorá je mladšia a diverzikovaná medzi subkultúry a etnické skupiny, uviedla Claudia D'Arpiziová, spoluautorka štúdie.



D'Arpiziová poznamenala tiež, že sektor je odolnejší, ako bol počas finančnej krízy v rokoch 2008 - 2009, keď predaj luxusných produktov klesol.



Medzi faktory, ktoré urobili luxusný priemysel odolnejším, patrí širšia zákaznícka základňa, ako aj pevnejšie vzťahy medzi značkami a spotrebiteľmi, ktoré sa rozvíjajú aj prostredníctvom sociálnych médií.



Najvýkonnejšie sú vyspelé trhy v Spojených štátoch a Európe, pričom každý z nich rastie približne o štvrtinu. Očakáva sa, že tržby v USA tento rok dosiahnu 113 miliárd eur, zatiaľ čo Európa s obratom 94 miliárd eur sa stane druhým najväčším trhom na svete.



Zánik ruského trhu po sankciách zo strany Západu mal "takmer nulový vplyv", tvrdí štúdia Bain. Tento trh predstavoval totiž len 2 % tržieb pred vojnou na Ukrajine.



Čínski spotrebitelia sú silnými ťahúňmi predaja luxusného tovaru, aj keď sa ich celkový vplyv znížil v dôsledku blokád. Ale objavili sa nové silné trhy vrátane Južnej Kórey a Mexika.