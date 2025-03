Dopyt po malometrážnych a mikro - bytoch rastie, najmä v Bratislave

Bratislava 2. marca (TASR) - Na Slovensku je čoraz väčší dopyt po malometrážnych a mikro - bytoch, záujem o ne rastie najmä v Bratislave. So zvýšením cien nehnuteľností a rastúcimi úverovými sadzbami sú menšie byty atraktívne a cenovo dostupné pre mladé páry, jednotlivcov aj investorov, ktorí ich prenajímajú. Upozornila na to spoločnosť RE/MAX Slovensko.



Najžiadanejšími bytmi sú v súčasnosti v Bratislave nehnuteľnosti s výmerou 20 až 35 metrov štvorcových (m2) a aj napriek vysokej cene na m2 sa ich predaj uskutočňuje v krátkom čase. Priemerné ceny prenájmov sa v Bratislave pohybujú na úrovni 15 až 18 eur za m2, čo robí podľa spoločnosti z malometrážnych bytov aj výnosnú investíciu. Jedným z dôvodov dopytu po týchto nehnuteľnostiach je tiež zhoršená dostupnosť hypoték, keďže väčšie byty sa pre mnohých Slovákov stávajú finančne nedostupnými.



"Ceny nehnuteľností rastú rýchlejšie ako mzdy, a to núti kupujúcich hľadať menšie a cenovo dostupnejšie bývanie," uviedla realitná maklérka Katarína Suchá z RE/MAX Vista s tým, že významným faktorom je aj rast úrokových sadzieb do roku 2022, ktorý zvýšil mesačné splátky hypoték. Dopyt po mikro - bytoch závisí aj od demografického vývoja, keďže pribúdajú jednotlivci, ktorí žijú sami a preferujú vlastné bývanie pred prenájmom.



Tieto byty sú obľúbené aj u investorov, keďže sa dajú výhodne prenajať a zabezpečiť im stabilný pasívny príjem. "Tento trend je viditeľný aj v iných krajských či okresných mestách, ako Košice, Žilina, Nitra, Trnava. Aj tam je rastúca komunita mladých profesionálov, študentov a pracovníkov v službách, ktorí preferujú bývanie v blízkosti pracoviska alebo univerzity. Bratislava však zostáva dominantnou lokalitou z hľadiska dopytu, čo je spôsobené vysokou koncentráciou pracovných príležitostí, vyššími príjmami a dynamickým rozvojom trhu," doplnila Suchá.



Menšie byty sú atraktívnou investíciou najmä v mestách s vysokým podielom nájomného bývania. Vyznačujú sa nízkymi počiatočnými nákladmi, pričom výnosy z prenájmu sa môžu pohybovať od štyroch do šesť percent ročne, a to v závislosti od lokality a typu prenájmu, teda či ide o krátkodobý alebo dlhodobý. Z investičného hľadiska tak predstavujú malometrážne byty podľa spoločnosti stabilné aktívum, ktoré si udržiava hodnotu aj v čase ekonomickej neistoty. Realitný expert zo spoločnosti Ján Hámorský však upozornil, že netreba zabúdať na riziká spojené s nákladmi na údržbu, problémami s nájomníkmi alebo legislatívne zmeny, ktoré môžu ovplyvniť návratnosť investície.



Dlhodobé bývanie v mikro - bytoch nie je podľa experta pre každého, keďže v menšom priestore chýba dostatok úložného priestoru, komfort a možnosť kvalitného bývania. Tieto nehnuteľnosti tak môžu byť iba dočasným riešením pre jednotlivcov alebo páry bez detí.