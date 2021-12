Dopyt po nealkoholických nápojov minulý rok prudko vzrástol

New York 11. decembra (TASR) - Výroba nealkoholických nápojov minulý rok prudko vzrástla, keďže spotrebitelia dali prednosť zdraviu a pohode pred zábavou pri poháriku niečoho ostrejšieho.



A zatiaľ čo niektorí ľudia úplne obmedzujú vysedávanie pri poháriku, iní obrátili svoju pozornosť k nápojom, ktoré chutia ako ich obľúbené drinky, ale nie sú alkoholické. Víno bez alkoholu, pivo a nápoje s chuťou obľúbenej liehoviny, ktoré boli kedysi považované za prechodný trend, dnes možno nájsť v baroch, reštauráciách a obchodoch po celom svete.



Väčšina konzumentov týchto nápojov sa však alkoholu nadobro nevzdáva. Spoločnosť IWSR, ktorá sa venuje tejto problematike, uviedla, že 58 % konzumentov nealkoholických a nízkoalkoholických nápojov stále pije aj alkohol, ale s mierou.



"Počas pandémie majú ľudia ešte väčšiu potrebu socializácie a stretávania sa s priateľmi a rodinou a pitie je toho súčasťou,“ povedal Jeff Menashe, zakladateľ a generálny riaditeľ výrobcu nápojov, spoločnosti Demeter & Co. Ako dodal, rozdiel je teraz v tom, že chcú "piť zdravšie".



Startup CleanCo, producent nápojov bez alkoholu, pritom tvrdí, že ich ceny sa príliš nelíšia od originálu. Dôvodom je čas a úsilie potrebné na vytvorenie nealkoholických nápojov, ktoré majú chuť a arómu ako tradičné liehoviny, povedal Justin Hicklin, prezident spoločnosti CleanCo.



"Používame osem alebo deväť rôznych destilačných techník, aby sme boli schopní extrahovať chute. Je to mimoriadne zložitá vec – a dosť drahá," uviedol. Dodal, že borievka použitá v nealkoholickom gine pochádza od jediného dodávateľa v Bulharsku – "najlepšia borievka, akú si môžete kúpiť", tvrdí.



To však neodrádza spotrebiteľov. Podľa údajov analytickej spoločnosti NielsenIQ predaj nealkoholických nápojov sa za uplynulý rok zvýšil o 33,2 % a tržby dosiahli takmer 300 miliónov eur. Predaj nealkoholického piva a jablčného muštu pritom vzrástol za rovnaké obdobie o 31,7 %, ale tržby z predaja nealkoholického ginu, vodky a ďalších vyskočili o 113,4 %. Nárast dopytu po nealkoholických nápojoch a nápojoch s nízkym obsahom alkoholu sa zrýchľuje aj v Ázii a na Blízkom východe.



Mark Livings, generálny riaditeľ spoločnosti Lyre, ktorá tiež vyrába nealkoholické nápoje, odhaduje, že ich budú konzumovať miliardy ľudí.



Už predtým ľudia s vyšším príjmom alebo veľmi bohatí uprednostňovali svoje zdravie, ale teraz tento trend začína prenikať do všetkých spotrebiteľských skupín, povedal. Vek je ďalší faktor. Podľa štúdie publikovanej v International Journal of Drug Policy mladší ľudia, ktorí vyrástli počas wellness hnutí propagujúcich rastlinné a organické potraviny, pijú menej alkoholu ako predchádzajúce generácie.



Napodobeniny liehovín však nie sú jedinými nápojmi bez alkoholu. Bar Darkside v Hongkongu, vyhlásený za 49. najlepší bar na svete v roku 2021, sa spolieha skôr na ingrediencie, ako kokosová voda, sečuánske korenie a kombucha než na náhrady alkoholu „Pracujeme s kombuchou, pretože vytvára nielen chuť, ale všimli sme si tiež, že veľká časť ľudí nepije alkohol počas spoločenských stretnutí preto, lebo sa liečia, sú na diéte alebo v prípade žien sú tehotné,“ povedal Arcadius Rybak, manažér baru.



Niektoré nealkoholické nápoje pritom nie sú úplne bez alkoholu. Ako nealkoholické sú totiž definované nápoje obsahujúce menej ako 0,5 % objemu alkoholu podľa IWSR.



Donedávna si abstinenti mohli v baroch a reštauráciách vyberať z nealkoholických kokteilov, nealko sýtených nápojov, džúsov či vody, čo niekomu nestačilo, pretože väčšina z nich je príliš sladká.



Podľa IWSR trend nealkoholických nápojov nevykazuje žiadne známky spomalenia. Spoločnosť predpovedá, že toto odvetvie do roku 2024 porastie o 31 %, keďže čoraz viac barov a reštaurácií ponúka nealkoholické nápoje.



Hicklin z CleanCo pripomenul, že ešte pred 20 rokmi reštaurácie bežne neponúkali ani vegetariánske jedlá. Myslí si, že podobne ani "dnešné bary neprežijú, ak budú ponúkať iba alkoholické nápoje".



Niektoré reštaurácie, ako napríklad Cloudstreet v Singapure, dokonca párujú nealkoholické nápoje s jedlom a podávajú ich v rovnakých pohároch ako víno z dôvodu konzistencie.