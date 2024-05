Dopyt po nových bytoch rastie najmä v Bratislave, zvyšuje sa ich cena

Bratislava 21. mája (TASR) - Dopyt po nehnuteľnostiach na rezidenčnom trhu na Slovensku rastie. Najvýraznejšie je to vidieť v Bratislave, kde sa za prvý štvrťrok 2024 predalo 534 nových bytov. Predaj bytov v bratislavských novostavbách oproti predošlému kvartálu vzrástol o 82 %, medziročne až o vyše 230 %. Zvyšovať sa začali aj ceny, po roku ceny nových bytov v hlavnom meste prekročili sumu 5000 eur za štvorcový meter (m2). Vyplýva to z údajov o aktuálnej situácii na realitnom trhu, ktoré v utorok na konferencii Rezidenčný monitor prezentoval konateľ spoločnosti Flat Zone Vít Soural.



"Trh sa začína oživovať. Je to hlavne dané tým, že inflácia sa znížila naspäť zhruba na 2 %. Tým pádom sa k spotrebiteľom vrátila istota investovať. Zároveň tu stále máme prekážku, že úrokové sadzby hypoték sú dosť vysoké. V porovnaní so začiatkom roku 2022 je úroková sadzba asi štyrikrát vyššia. Očakávame, že úrokové sadzby sa budú postupne znižovať, to by mohlo viac navýšiť dopyt," zhodnotil Soural.



Kým ceny nových bytov v hlavnom meste rastú, v regiónoch, naopak, klesajú. Medziročne ide o pokles o 7 % na úroveň 2896 eur/m2. Najväčšiu ponuku novostavieb možno nájsť v Trnavskom kraji, najmenej nových bytov je v ponuke v Košickom kraji. V prípade starších bytov cena stagnuje v hlavnom meste i v regiónoch.



Časť dopytu sa zo starších bytov a novostavieb presunula do prenájmu, čo podľa Sourala vytvára tlak na ceny smerom hore. Ceny prenájmov v Bratislave rastú už šiesty kvartál po sebe. "Je to spôsobené tým, že bývanie je na Slovensku dlhodobo nedostupné, preto kupci volia krátkodobo, že si budú byty prenajímať, namiesto aby si ich kupovali," priblížil Soural.



Očakávania realitných odborníkov do budúcnosti počítajú so znížením úrokových sadzieb, čím by sa vlastné bývanie stalo dostupnejším. Časť dopytu, ktorá sa presunula do podnájmu, by sa tak opäť mohla vrátiť k predaju a kúpe. Soural dodal, že do budúcnosti bude pretrvávať záujem skôr o menšie byty, ktoré sú cenovo dostupnejšie. Dopyt sa bude odlievať z drahých veľkých miest do regiónov alebo do oblastí okolo veľkých miest.