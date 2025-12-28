< sekcia Ekonomika
Dopyt po organických potravinách v Nemecku rastie
Predchádzajúca nemecká vláda si za cieľ dala, že plocha na organické farmárčenie sa do roku 2030 zvýši na 30 %.
Autor TASR
Berlín 28. decembra (TASR) - Nemecký trh s organickými potravinami zaznamenal tento rok výrazný rast, napriek vyšším cenám v porovnaní s tými za bežné potraviny. Produkcia týchto potravín však za dopytom zaostáva. Poukázala na to najnovšia správa Združenia nemeckých farmárov, ktorú zverejnila agentúra DPA.
Tržby z predaja organických potravín sa podľa odhadov farmárskeho združenia zvýšili o 8 % na viac než 18 miliárd eur, pričom spotrebitelia tieto potraviny nakupujú najmä v maloobchodných reťazcoch, a to pod ich privátnou značkou. Zvýšený dopyt však evidujú aj špecializované obchody so zdravými potravinami a drogérie. Tento trh sa postupne zotavuje už od roku 2022, keď vysoká inflácia obmedzila výdavky spotrebiteľov.
Napriek tomu, že dopyt rastie, produkcia stagnuje. Farmári menia svoje zameranie smerom k organickej produkcii iba postupne, ukázali údaje nemeckého ministerstva poľnohospodárstva. Ministerstvo uviedlo, že na pestovanie organických plodín sa v súčasnosti využíva 11,5 % poľnohospodárskej pôdy, zatiaľ čo v roku 2023 to bolo 11,4 %.
Predchádzajúca nemecká vláda si za cieľ dala, že plocha na organické farmárčenie sa do roku 2030 zvýši na 30 %. Avšak za minulý rok počet organických fariem klesol. Dosiahol 35.881, čo predstavuje pokles o 2,2 %. Na celkovom počte fariem v Nemecku sa tak tieto farmy podieľajú zhruba 14 %.
To znamená, že na začiatku budúceho roka hrozí, že ponuka nemeckých organických potravín bude za dopytom zaostávať, uviedlo združenie nemeckých pestovateľov organických plodín. Vysoký dopyt tak maloobchod bude schopný vykryť iba dovozom zo zahraničia.
Tržby z predaja organických potravín sa podľa odhadov farmárskeho združenia zvýšili o 8 % na viac než 18 miliárd eur, pričom spotrebitelia tieto potraviny nakupujú najmä v maloobchodných reťazcoch, a to pod ich privátnou značkou. Zvýšený dopyt však evidujú aj špecializované obchody so zdravými potravinami a drogérie. Tento trh sa postupne zotavuje už od roku 2022, keď vysoká inflácia obmedzila výdavky spotrebiteľov.
Napriek tomu, že dopyt rastie, produkcia stagnuje. Farmári menia svoje zameranie smerom k organickej produkcii iba postupne, ukázali údaje nemeckého ministerstva poľnohospodárstva. Ministerstvo uviedlo, že na pestovanie organických plodín sa v súčasnosti využíva 11,5 % poľnohospodárskej pôdy, zatiaľ čo v roku 2023 to bolo 11,4 %.
Predchádzajúca nemecká vláda si za cieľ dala, že plocha na organické farmárčenie sa do roku 2030 zvýši na 30 %. Avšak za minulý rok počet organických fariem klesol. Dosiahol 35.881, čo predstavuje pokles o 2,2 %. Na celkovom počte fariem v Nemecku sa tak tieto farmy podieľajú zhruba 14 %.
To znamená, že na začiatku budúceho roka hrozí, že ponuka nemeckých organických potravín bude za dopytom zaostávať, uviedlo združenie nemeckých pestovateľov organických plodín. Vysoký dopyt tak maloobchod bude schopný vykryť iba dovozom zo zahraničia.