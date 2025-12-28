Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
28. december 2025
Dopyt po organických potravinách v Nemecku rastie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Predchádzajúca nemecká vláda si za cieľ dala, že plocha na organické farmárčenie sa do roku 2030 zvýši na 30 %.

Autor TASR
Berlín 28. decembra (TASR) - Nemecký trh s organickými potravinami zaznamenal tento rok výrazný rast, napriek vyšším cenám v porovnaní s tými za bežné potraviny. Produkcia týchto potravín však za dopytom zaostáva. Poukázala na to najnovšia správa Združenia nemeckých farmárov, ktorú zverejnila agentúra DPA.

Tržby z predaja organických potravín sa podľa odhadov farmárskeho združenia zvýšili o 8 % na viac než 18 miliárd eur, pričom spotrebitelia tieto potraviny nakupujú najmä v maloobchodných reťazcoch, a to pod ich privátnou značkou. Zvýšený dopyt však evidujú aj špecializované obchody so zdravými potravinami a drogérie. Tento trh sa postupne zotavuje už od roku 2022, keď vysoká inflácia obmedzila výdavky spotrebiteľov.

Napriek tomu, že dopyt rastie, produkcia stagnuje. Farmári menia svoje zameranie smerom k organickej produkcii iba postupne, ukázali údaje nemeckého ministerstva poľnohospodárstva. Ministerstvo uviedlo, že na pestovanie organických plodín sa v súčasnosti využíva 11,5 % poľnohospodárskej pôdy, zatiaľ čo v roku 2023 to bolo 11,4 %.

Predchádzajúca nemecká vláda si za cieľ dala, že plocha na organické farmárčenie sa do roku 2030 zvýši na 30 %. Avšak za minulý rok počet organických fariem klesol. Dosiahol 35.881, čo predstavuje pokles o 2,2 %. Na celkovom počte fariem v Nemecku sa tak tieto farmy podieľajú zhruba 14 %.

To znamená, že na začiatku budúceho roka hrozí, že ponuka nemeckých organických potravín bude za dopytom zaostávať, uviedlo združenie nemeckých pestovateľov organických plodín. Vysoký dopyt tak maloobchod bude schopný vykryť iba dovozom zo zahraničia.
