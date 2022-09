Dopyt po palivovom dreve je o 45 percent vyšší ako v minulom roku

Bratislava 28. septembra (TASR) - Dopyt občanov po palivovom dreve je o 45 percent vyšší ako v rovnakom období minulého roka. Vyhlásilo to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a deklarovalo, že štátny podnik Lesy SR dokáže pokryť žiadosti občanov o kúpu palivového dreva formou samovýroby.



"Koncom augusta spustil podnik online registráciu žiadostí. K dnešnému dňu je vybavených 1371 z celkového počtu 1387 žiadostí o samovýrobu dreva," informovali TASR z agrorezortu. Stanovený bol limit 12 kubických metrov (m3) palivového dreva na oprávnenú domácnosť. Od začiatku tohto roka vybavili Lesy SR 17.000 žiadostí o samovýrobu dreva.



"Plán predaja palivového dreva na tento rok predstavuje 147.555 m3 a v týchto chvíľach je naplnený na 92 percent. Do konca roka je ešte k dispozícii zhruba 20.000 m3 palivového dreva," uviedli z ministerstva.



Taktiež upozornili, že v územiach s národnými parkami, ktoré od apríla prešli pod správu organizácií ministerstva životného prostredia, je alebo v krátkom čase bude možnosť kúpy palivového dreva. Drevo totiž podľa legislatívy môžu správy národných parkov uvádzať na trh iba prostredníctvom organizácie lesného hospodárstva, ktorou je podnik Lesy SR.



Jednotlivé správy národných parkov musia s Lesmi SR uzatvoriť zmluvu o sprostredkovaní predaja, ak chcú uspokojiť dopyt občanov po palivovom dreve. "Aktuálne sú uzatvorené dve takéto zmluvy, so Správou Národného parku Veľká Fatra a Správou Národného parku Slovenský raj," spresnili z ministerstva s tým, že ostatné rokovanie envirorezortu a agrorezortu k príprave zmlúv bolo minulý týždeň.



"Verím, že administratívne prekážky budú veľmi rýchlo odstránené, aby sa aj ľudia v oblastiach národných parkov dostali k dnes tak žiadanému palivovému drevu," skonštatoval minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO).



Ministerstvo životného prostredia pre TASR uviedlo, že v prípade palivového dreva z národných parkov má záujem, aby sa drevo odpredávalo prednostne obyvateľom z obcí v národných parkoch. Správy národných parkov však, ako tvrdí, dokážu pokryť len minimálnu časť celkovej potreby dreva na palivové účely pre domácnosti. Predmetom rokovania podľa envirorezortu zostáva aj uvádzanie dreva na trh z národných parkov prostredníctvom Lesov SR.



Pre ministerstvo je tiež dôležité priorizovať dodávky dreva pre domácnosti pred priemyselným spracovaním a vývozom do zahraničia. Envirorezort pripravil novelizáciu zákona o dreve, ktorá zavedie mechanizmus evidencie vyvážaného dreva, určeného na energetické účely.