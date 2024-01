Dopyt po palivovom dreve vlani medziročne poklesol o 33 %

Bratislava 22. januára (TASR) - Celkový dopyt po palivovom dreve vlani klesol oproti roku 2022 o 33 %. Záujem o palivové drevo v roku 2023 výrazne vzrástol len vo februári, a to až o 289 %. Od marca do konca roka dopyt však už klesal, výrazný nárast nepriniesol ani začiatok vykurovacej sezóny. Vyplynulo to z dát spoločnosti 123dopyt.sk, ktorá prevádzkuje dopytový systém a online katalóg dodávateľov na Slovensku.



"Dopyt po palivovom dreve bol v roku 2023 značne odlišný od predchádzajúceho roka. Zatiaľ čo v roku 2022 v podstate kontinuálne rástol a držal sa na veľmi vysokej úrovni, minulý rok priniesol pokles. Markantný nárast neprišiel ani so začiatkom vykurovacej sezóny," priblížil riaditeľ spoločnosti 123dopyt.sk Otto Kočí.



V roku 2022 záujem o palivové drevo poznamenali najmä obavy z vysokých cien energií, mnohé domácnosti podľa dopytového portálu hľadali alternatívne možnosti vykurovania. Vlani sa však situácia upokojila a záujem o palivové drevo v roku 2023 medziročne poklesol o 33 %.



"Predovšetkým je dôležité si uvedomiť, že rok 2022 bol naozaj neštandardný. Zároveň sa množstvo domácností v reakcii na dianie predzásobilo drevom na dlhú dobu vopred. V neposlednom rade dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje vývoj dopytu, je počasie, keď vplyvom teplého počasia prišiel začiatok vykurovacej sezóny neskôr," priblížil Kočí.



Nižší dopyt po palivovom dreve vlani zaregistrovali ako v štátnom podniku Lesy SR, tak aj v neštátnych lesných podnikoch. Zároveň klesli aj ceny palivového dreva. Lesy SR v októbri 2023 oproti januáru toho istého roka zaznamenali pokles cien o 29 %.