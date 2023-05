Dopyt po platine rastie, očakáva sa najväčší deficit za posledné roky

Londýn 15. mája (TASR) - Dopyt automobiliek, priemyslu a investorov po platine v poslednom období výrazne rastie a očakáva sa, že trh s týmto kovom sa dostane do najväčšieho deficitu za posledné roky. Poukázali na to v pondelok zverejnené tri separátne správy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V minulých rokoch tlačil vysoký dopyt a nedostatok na trhu hore najmä ceny paládia, zatiaľ čo ceny platiny sa držali nízko. Teraz sa však situácia na trhu kovov z platinovej skupiny začína meniť.



Tlak na trh s platinou zvyšujú výrobcovia osobných áut, ktorí s cieľom znížiť náklady momentálne prechádzajú z paládia na platinu, navyše zvyšuje sa produkcia ťažkých nákladných áut, pri výrobe ktorých je platina zastúpená vo väčšej miere. Tlak na platinu okrem toho zvyšuje rastúca spotreba zo strany ďalších priemyselných odvetví a výrobcov šperkov, zatiaľ čo dopyt po paládiu prichádza takmer výhradne od automobilového sektora.



Spoločnosť Johnson Matthey uviedla, že na trhu platiny bude chýbať asi 128.000 uncí. To by znamenalo prvý deficit od roku 2020 a výrazný obrat oproti minulému roku, keď trh s platinou vykazoval prebytok na úrovni zhruba 740.000 uncí. Svetová rada pre investície do platiny (WPIC) predpokladá, že deficit na globálnom trhu s platinou dosiahne tento rok 983.000 uncí. Ak sa jej odhad potvrdí, bude to najvyšší schodok minimálne od roku 2014. V minulom roku predstavoval podľa inštitúcie prebytok na tomto trhu 854.000 uncí.



Tretí odhad poskytla poradenská firma Metals Focus, ktorá počíta s deficitom na trhu s platinou na úrovni 953.000 uncí. Za minulý rok táto firma na rozdiel od WPIC aj Johnson Matthey vykazovala pri platine rovnako deficit, avšak iba na úrovni 53.000 uncí. Dôvodom rozdielov v prognózach aj číslach za predchádzajúce obdobie sú rôzne metodológie.



V prípade paládia Johnson Matthey odhaduje tento rok deficit približne 43.000 uncí, čo oproti minulému roku predstavuje výrazné zníženie schodku. V roku 2022 dosiahol deficit približne 531.000 uncí. Naopak, Metals Focus odhaduje pri paládiu zvýšenie deficitu. Zatiaľ čo podľa tejto firmy v minulom roku dosiahol schodok 547.000 uncí, tento rok to má byť 707.000 uncí.