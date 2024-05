Dopyt po počítačoch rastie, tržby spoločnosti Lenovo vzrástli

Peking 23. mája (TASR) - Čínsky technologický koncern Lenovo, najväčší svetový výrobca osobných počítačov, zaznamenal vo 4. štvrťroku obchodného roka 2023/2024 rast tržieb o takmer desatinu. V prípade čistého zisku boli výsledky ešte lepšie, keď zisk vzrástol na viac než dvojnásobok z úrovne spred roka. Navyše, v obidvoch prípadoch spoločnosť prekonala očakávania trhov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Spoločnosť Lenovo oznámila za 4. štvrťrok obchodného roka 2023/2024, ktorý sa skončil 31. marca, tržby na úrovni 13,8 miliardy USD (12,74 miliardy eur). V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 9 %. Firma tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s tržbami v objeme 13 miliárd USD. Pre Lenovo to znamená rast tržieb druhý štvrťrok po sebe po tom, ako predtým päť kvartálov v rade vykázala ich pokles.



Tržby podporil zvýšený predaj počítačov. Vzrástol o 1,5 % a čínska firma si tak udržala pozíciu svetovej jednotky z pohľadu predaja osobných počítačov, keď jej podiel na trhu dosiahol 23 %.



Za celý rok však objem tržieb Lenova klesol o 8 % na 56,9 miliardy USD. Napriek tomu, aj v tomto prípade firma prekonala očakávania analytikov. Tí počítali s poklesom na 56,19 miliardy USD.



Čistý zisk spoločnosti dosiahol v poslednom štvrťroku minulého obchodného roka 248 miliónov USD. V porovnaní s rovnakým kvartálom obchodného roka 2022/2023 to predstavuje rast o 118 %. Výrazne tak prekonala očakávania analytikov, ktorí predpokladali rast čistého zisku na 162 miliónov USD.



Spoločnosť navyše aktívne skúma príležitosti v oblasti umelej inteligencie (AI) a pokračuje v rozširovaní svojho biznisu mimo počítačového segmentu, kam patria smartfóny, servery a služby v oblasti informačných technológií. Poukázali na to aj výsledky divízie služieb, kde tržby vzrástli vo 4. kvartáli medziročne o 8,5 % na 1,8 miliardy USD.



Podľa analytikov americkej investičnej banky Morgan Stanley sa dá očakávať, že Lenovo bude jednou z firiem, ktorá bude najviac ťažiť z nástupu umelej inteligencie. Zatiaľ čo teraz dosahuje podiel počítačov s podporou AI na celosvetovom trhu menej než 5 %, do roku 2028 by tieto počítače mali tvoriť z celkového trhu zhruba 64 %.



Za týchto okolností by sa AI počítače mohli na tržbách spoločnosti Lenovo podieľať do roku 2028 zhruba 53 %, čo by bol najvyšší podiel spomedzi všetkých výrobcov osobných počítačov. Momentálne generujú tieto počítače pre Lenovo približne 2 % z celkového objemu tržieb.



(1 EUR = 1,083 USD)