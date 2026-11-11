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Dopyt po podpore na kúpu elektromobilov v Nemecku prekonal očakávania
Vzhľadom na vysoký dopyt plánuje ministerstvo financií v Berlíne vyčleniť na nákupné stimuly v budúcom roku takmer o miliardu eur viac, než sa pôvodne predpokladalo.
Autor TASR
Berlín 11. novembra (TASR) - Dopyt po štátnej podpore na kúpu elektrických vozidiel v Nemecku prekonal očakávania. Náklady zároveň prevýšili pôvodný plán, keďže systém založený na sociálnych kritériách funguje veľmi efektívne. Konkrétne, domácnosti s nižšími príjmami túto podporu využívajú vo veľkej miere, pričom na jedno vozidlo získavajú aj vyššiu dotáciu, priblížilo v stredu nemecké ministerstvo životného prostredia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Vzhľadom na vysoký dopyt plánuje ministerstvo financií v Berlíne vyčleniť na nákupné stimuly v budúcom roku takmer o miliardu eur viac, než sa pôvodne predpokladalo. Celková suma by tak v roku 2027 dosiahla približne 1,72 miliardy eur. Celkový objem prostriedkov v dotačnom fonde, ktorý je zastropovaný na úrovni troch miliárd eur, sa však zvyšovať nebude.
Nemecký vládny program podporuje nákupy a lízing plne elektrických vozidiel, niektorých plug-in hybridov, ako aj elektromobilov s predlžovačom dojazdu. Podmienkou na získanie podpory je registrácia vozidla od 1. januára 2026. Výška štátneho príspevku závisí od typu vozidla, príjmu a počtu členov domácnosti a môže dosiahnuť až 6000 eur. V programe sú do roku 2029 vyčlenené tri miliardy eur. Z tejto sumy možno podľa vlády podporiť nákupy približne 800.000 vozidiel.
Vzhľadom na vysoký dopyt plánuje ministerstvo financií v Berlíne vyčleniť na nákupné stimuly v budúcom roku takmer o miliardu eur viac, než sa pôvodne predpokladalo. Celková suma by tak v roku 2027 dosiahla približne 1,72 miliardy eur. Celkový objem prostriedkov v dotačnom fonde, ktorý je zastropovaný na úrovni troch miliárd eur, sa však zvyšovať nebude.
Nemecký vládny program podporuje nákupy a lízing plne elektrických vozidiel, niektorých plug-in hybridov, ako aj elektromobilov s predlžovačom dojazdu. Podmienkou na získanie podpory je registrácia vozidla od 1. januára 2026. Výška štátneho príspevku závisí od typu vozidla, príjmu a počtu členov domácnosti a môže dosiahnuť až 6000 eur. V programe sú do roku 2029 vyčlenené tri miliardy eur. Z tejto sumy možno podľa vlády podporiť nákupy približne 800.000 vozidiel.