Dopyt po prenájmoch aj ich cena v 3. štvrťroku rástli

Bratislava 22. októbra (TASR) - Dopyt po prenájmoch rástol aj v treťom štvrťroku 2024, zároveň rástli aj ich ceny. Medziročne však klesla ponuka bytov na prenájom v rámci celého Slovenska. Vyplýva to z údajov aplikácie Trhové reporty realitného portálu Nehnuteľnosti.sk, o ktorých portál informoval v utorok.



Najsilnejším trhom pre prenájmy je Bratislava, kde však ponuka medziročne poklesla. "Kým vlani v auguste sme na portáli Nehnuteľnosti.sk evidovali 2009 ponúk, tento rok ich bolo v rovnakom období len 1450. Rovnaký trend je aj v rámci celého Slovenska, keď za august 2023 sme evidovali 2930 ponúk na prenájom, tento rok to bolo 2356 ponúk," priblížil PR manažér portálu Nehnuteľnosti.sk Filip Domovec.



Zvýšený dopyt sa podľa portálu odzrkadlil aj na cenách prenájmov, tie medziročne vzrástli o desiatky, v niektorých prípadoch aj o stovky eur. "Ak ešte vlani ste v Bratislave zohnali dvojizbový byt pod 700 eur mesačne a trojizbový byt do 1000 eur mesačne, dnes už priemerné ceny prevyšujú tieto sumy. Priemerná cena trojizbového bytu v hlavnom meste v treťom štvrťroku bola 1022 eur, pri dvojizbových to bolo 707 eur," uviedol Domovec.



Ceny nájmov rástli aj v ostatných regiónoch Slovenska. Najdynamickejšie spomedzi krajov rástli podľa dát realitného portálu ceny v Žiline. Štvorizbové byty tu medziročne zdraželi o 32,7 %, čo je maximum v rámci Slovenska. Ceny prenájmov za trojizbové byty v tomto regióne stúpli o 21,4 %, jednoizbové o 13 %.



Ceny nájmu za malé byty v Košiciach dokonca prekonali Bratislavu. "V Košiciach je v posledných rokoch zvýšený dopyt po menších bytoch, čo môže byť dôsledkom ukrajinskej migrácie. V metropole východu sa taktiež viac prenájmov ponúka v centre mesta s vyššími cenami nájmov," priblížil Domovec. Doplnil, že v Bratislave sú menšie byty v ponuke skôr v okrajových častiach mesta, čo znižuje priemernú cenu.