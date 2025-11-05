< sekcia Ekonomika
Dopyt po priemyselných nehnuteľnostiach pokračoval v poklese
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Tretí štvrťrok 2025 potvrdil pokračovanie poklesu dopytu na trhu priemyselných nehnuteľností na Slovensku. Celková prenájmová aktivita dosiahla 64.365 štvorcových metrov (m2), pričom čistý prenájom predstavoval 50.615 m2. Miera neobsadenosti narástla na 7,72 %, čo je najviac za posledné roky. Vyplýva to z aktuálneho kvartálneho reportu spoločnosti 108 Real Estate, ktorá monitoruje segment logistických a výrobných hál po celom Slovensku. Informovala o tom Margita Filadelfiová zo 108 Real Estate Slovakia.
Dopyt naďalej ovládajú producenti (69,7 %) a distribútori (30,3 %). Aktivita v západnej časti Slovenska, predovšetkým v oblastiach Trnava (21.547 m2) a Senec (17.891 m2), zostáva dominantná. Nová výstavba pokračuje, pričom výrazný podiel z nej tvoria špekulatívne projekty. Očakáva sa, že tento trend zvýši ponuku voľných kapacít v nadchádzajúcich mesiacoch a ešte viac zvýhodní vyjednávaciu pozíciu nájomcov.
„V treťom štvrťroku pokračoval pokles lízingovej aktivity oproti predchádzajúcim rokom. Pretrvávajúci slabý dopyt núti prenajímateľov v najaktívnejších lokalitách, osobitne v Trnave a Senci, k poskytovaniu stimulov a k znižovaniu efektívnych nájmov. Očakávame, že trhové podmienky priaznivé pre nájomcov budú pretrvávať a ponuka voľných priestorov bude rásť aj v ďalšom kvartáli,“ uviedla Alexandra Pussová, špecialistka v 108 Real Estate. Slovensko podľa nej naďalej profituje zo strategickej polohy, z kvalitnej infraštruktúry a diverzifikovaného mixu energií.
