Dopyt po remeselníkoch medziročne stúpol o 6,5 %

Bratislava 20. februára (TASR) - Záujem o služby remeselníkov medziročne stúpol o 6,5 %. Najvyšší nárast bol v oblasti stavebníctva, a to o 24 %. Vzrástol aj dopyt v segmentoch dopravy (20 %) a realít (15 %). Vyplýva to z údajov spoločnosti 123dopyt.sk.



Medziročne stúpol aj dopyt po stavebnom materiáli, a to o 6 %. "Podľa čísel, ktoré máme k dispozícii, je medzi Slovákmi stále dlhodobý záujem o služby remeselníkov, v niektorých segmentoch, ako napríklad stavebníctvo (24 %), je stále vysoký a má tendenciu rásť," uviedol riaditeľ spoločnosti 123dopyt.sk Otto Kočí.



Počas minulého roka potrebovali obyvatelia Slovenska najčastejšie murárov. Nasledovali obkladači, pokrývači a klampiari, maliari a omietkari. Rovnaký trend pokračoval aj v januári tohto roka.



Záujem zákazníkov vzrástol aj v oblasti dopravy a realít. Podľa Kočího to môže mať najmä pri realitách súvis s poklesom cien za nehnuteľnosti. Pri segmente dopravy to môže byť pre zvýšenú výrobu dopravných prostriedkov v uplynulom roku.



To, že o služby remeselníkov je zvýšený záujem, môže ovplyvňovať viacero faktorov. Jedným z nich je napríklad aj odvetvie, v ktorom remeselníci podnikajú. Ľudia vyhľadávajú skôr menšie stavebné práce. Uprednostňujú pritom renováciu, údržbu domácnosti a jej vybavenia.



"Posledným motívom môže byť strach zo zvyšovania cien za služby, a preto môžu byť ľudia motivovaní realizovať svoje plánované zákazky za súčasnú cenu," dodal Kočí. S rastom po stavebných remeslách sa medziročne zvýšil aj záujem o stavebné materiály, a to o 6 %.