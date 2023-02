Dopyt po robotoch v Severnej Amerike vzrástol vlani na nový rekord

Washington 11. februára (TASR) - Firmy v Severnej Amerike zápasia v súčasnosti s najväčším nedostatkom pracovnej sily za posledné desaťročia, a tento problém sa odrazil na dopyte po robotoch. Objednávky v tejto oblasti dosiahli vlani viac než 44.000, čo predstavuje nový rekord. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Severoamerické firmy väčšinou so sídlom v USA, v niektorých prípadoch však aj v Kanade a Mexiku, si vlani objednali zhruba 44.100 robotov, uviedlo americké Združenie pre pokročilú automatizáciu známe aj ako A3. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje zvýšenie o 11 %.



"Problém s nedostatkom zamestnancov sa nezmierňuje," povedal šéf A3 Jeff Burnstein. Nezamestnanosť v USA dosahuje v súčasnosti najnižšiu úroveň od roku 1969 a pre mnohé podniky, ktoré len ťažko získavajú nových ľudí, je automatizácia najrýchlejšie riešenie.



Čo sa týka sektorov, viac než polovica objednaných robotov smerovala vlani do automobiliek a k ich dodávateľom. V závere minulého roka sa však dopyt po robotoch znížil najmä v oblastiach mimo výroby automobilov, čo vyvoláva otázky, ako sa bude vyvíjať situácia v tomto roku, povedal Burnstein. "Dopyt vo 4. kvartáli ťahal najmä automobilový priemysel. V prípade objednávok mimo tohto sektora sme zaznamenali výrazný pokles," dodal šéf A3.