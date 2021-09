Dopyt po rope by mal čoskoro dosiahnuť predpandemickú úroveň

Singapur 27. septembra (TASR) - Globálny dopyt po rope by mal dosiahnuť predpandemickú úroveň najneskôr začiatkom budúceho roka. Uviedla to v pondelok ropná spoločnosť Hess Corporation, ktorá vychádza z rýchleho zotavovania ekonomiky napriek problémom, ktoré spôsobujú nové ohniská nákazy koronavírusom.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent vzrástla od začiatku roka už o viac než 50 %, pričom v posledných dňoch dosiahla najvyššiu úroveň od októbra 2018. Dôvodom je rast dopytu po palivách a zároveň obmedzená ponuka zo strany štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov, ktorí spolu tvoria zoskupenie OPEC+.



Ako uviedol šéf americkej ropnej spoločnosti Hess Corporation Greg Hill na energetickej konferencii Platts APPEC 2021, svetový dopyt po rope by sa mal vrátiť na predpandemickú úroveň (100 miliónov barelov denne - 1 barel = 159 litrov) najneskôr začiatkom budúceho roka. Ako povedal, túto úroveň dopytu očakáva "do konca tohto roka, prípadne začiatkom roka 2022".



Aj Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) predpokladá výrazné zotavenie dopytu, a to od 4. kvartálu tohto roka. Ako dôvod uviedla "výrazný rast dopytu vyplývajúci z pôvodne zadržaného dopytu v dôsledku pandémie a pokrok vo vakcinačných programoch".



IEA očakáva, že globálny dopyt po rope dosiahne v tomto roku v priemere 96,1 milióna barelov denne. V budúcom roku by mal vzrásť na 99,4 milióna barelov/deň. Na porovnanie, v roku 2020 predstavoval celosvetový dopyt po rope 90,9 milióna barelov/deň. OPEC odhaduje, že vo 4. štvrťroku tohto roka dosiahne svetový dopyt po rope 99,70 milióna barelov denne.