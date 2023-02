Dopyt po rope stúpa, vo 4. kvartáli prekročil úroveň pred pandémiou

Viedeň 14. februára (TASR) - Svetový dopyt po rope prekročil v posledných troch mesiacoch 2022 úrovne pred pandémiou. A tento rok bude ďalej rásť po tom, ako Čína zrušila politiku nulovej tolerancie ochorenia COVID-19. Uviedla to v utorok Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Dopyt po rope dosiahol vlani vo 4. štvrťroku 101,17 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne, uviedol ropný kartel pod vedením Saudskej Arábie vo svojej mesačnej správe. Na porovnanie, vo 4. kvartáli 2019, čo bol posledný rok pred vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19, to bolo 100,79 milióna barelov/deň.



OPEC zároveň revidoval svoju prognózu globálneho dopytu po rope v roku 2023 smerom nahor, prvýkrát za niekoľko mesiacov. Odôvodnil to uvoľnením obmedzení spojených s ochorením COVID-19 v Číne a mierne lepšími vyhliadkami svetovej ekonomiky.



Svetový dopyt po rope podľa najnovšieho odhadu kartelu tento rok vzrastie o 2,32 milióna barelov denne alebo o 2,3 %. To je o 100.000 barelov denne viac, ako OPEC predpovedal minulý mesiac. Kartel svoju prognózu rastu dopytu v roku 2023 v predchádzajúcich dvoch mesiacoch nemenil po sérii revízií smerom nadol.



Väčší dopyt by mohol podporiť ceny ropy, ktoré sú od konca minulého roka relatívne stabilné.



Kľúčom k rastu dopytu po rope v roku 2023 bude návrat Číny na trh po zrušení nariadení o obmedzení mobility a vplyv, ktorý to bude mať na krajinu, región a svet, uviedol OPEC v správe.



Kartel odhaduje, že dopyt Číny po rope stúpne v roku 2023 o 590.000 barelov denne, čo je viac ako 510.000 barelov/deň v januárovej správe.



Spotreba ropy v Číne vlani klesla prvýkrát po rokoch vytrvalého rastu, keďže ju brzdili blokády.



OPEC je v správe optimistický, aj pokiaľ ide o ekonomické vyhliadky. Zvýšil svoju prognózu globálneho hospodárskeho rastu v roku 2023 na 2,6 % z 2,5 %, aj keď pripustil, že ho stále brzdia vysoká inflácia a očakávané ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb.



Ďalšími pozitívnymi faktormi pre ropu sú pravdepodobnosť, že americkej centrálnej banke (Fed) sa podarí dosiahnuť mäkké pristátie jej ekonomiky, ako aj oslabenie cien komodít. Na druhej strane OPEC zaznamenal množstvo faktorov, ktoré by mohli obmedziť rast ekonomiky a dopytu po rope.



Medzi riziká patria ďalšie geopolitické napätie vo východnej Európe, pretrvávajúce domáce problémy v Číne a potenciálne presahy z jej stále krehkého sektora nehnuteľností.



Správa ukázala, že produkcia ropy v rámci OPEC klesla v januári po tom, ako širšia aliancia OPEC+ prisľúbila zníženie produkcie na podporu trhu. Ťažba v rámci OPEC v januári klesla o 49.000 barelov denne na 28,88 milióna barelov/deň.