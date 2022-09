Dopyt po rope v Číne tento rok pravdepodobne klesne

Peking 10. septembra (TASR) - Dopyt Číny po rope v tomto roku pravdepodobne klesne, prvýkrát za posledných 20 rokov. Dôvodom je čínska politika nulovej tolerancie voči ochoreniu COVID-19, ktorá znižuje spotrebu palív v krajine a ktorá obmedzí cestovanie Číňanov aj počas tohtoročných jesenných sviatkov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Stovky miliónov Číňanov vyrážajú v septembri a októbri na cesty, aby sa stretli s rodinou. V septembri oslavujú takzvaný Sviatok stredu jesene (tento rok pripadá na 10. septembra) a začiatkom októbra Zlatý týždeň. Teraz však mnohí zostanú doma v obave, aby ich prípadné ďalšie vyhlásenie lockdownu nezastihlo mimo domova.



Lockdown vo viacerých veľkých mestách vrátane finančného centra Šanghaj zredukoval dopyt po rope v 2. kvartáli a výrazné zotavenie dopytu sa v nasledujúcich mesiacoch nečaká. Čínska vláda totiž protipandemické opatrenia uvoľňuje veľmi pomaly. To by mohlo ovplyvniť celoročný dopyt po rope zo strany Číny, ktorá je najväčším dovozcom komodity na svete, a tým aj ceny ropy.



Na celoročný pokles poukazujú už údaje za osem mesiacov tohto roka. Od januára do konca augusta klesol dovoz ropy do Číny medziročne o 4,7 %, čo znamená prvý pokles za dané obdobie minimálne od roku 2004. Podľa analytikov zo spoločnosti Energy Aspects sa výraznejší rast dovozu ropy očakáva až začiatkom budúceho roka, keď Číňania oslavujú Lunárny nový rok. Pôvodne predpokladali, že k zotaveniu dopytu príde už v poslednom kvartáli tohto roka.



Analytici uviedli, že tento rok by mal dopyt Číny po benzíne, nafte a leteckom palive klesnúť o 380.000 barelov denne na 8,09 milióna barelov/deň (1 barel = 159 litrov). Ak sa odhad potvrdí, bude to znamenať prvý celoročný pokles od roku 2002. Na porovnanie, v minulom roku vzrástol dopyt o 450.000 barelov/deň, čo predstavuje rast o 5,6 %.