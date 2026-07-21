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Dopyt po službách Halliburtonu zvýšil tržby aj zisk
Spoločnosť v utorok uviedla, že v 2. kvartáli dosiahla čistý zisk 534 miliónov USD (467,36 milióna eur).
Autor TASR
Houston 21. júla (TASR) - Americký koncern Halliburton, ktorý je jedným z najväčších poskytovateľov služieb v ropnom sektore, zvýšil čistý zisk za 2. kvartál o viac než desatinu, pričom upravený zisk prekonal očakávania ekonómov. Tak ako v 1. štvrťroku, aj v období od apríla do konca júna ho podporil dopyt v Európe a Latinskej Amerike, ktorý pomohol vykompenzovať útlm aktivít na Blízkom východe po vypuknutí vojny v Iráne. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.
Spoločnosť v utorok uviedla, že v 2. kvartáli dosiahla čistý zisk 534 miliónov USD (467,36 milióna eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje zvýšenie o 13 %. Po úprave o mimoriadne položky dosiahol zisk 461 miliónov USD, čo na akciu znamená 55 centov. Firma tak tesne prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 54 centov.
Tržby Halliburtonu dosiahli 5,71 miliardy USD. Oproti 2. štvrťroku minulého roka to predstavuje zvýšenie o 3,7 %. Tržby z Blízkeho východu v dôsledku vojny, ktorá vypukla 28. februára po útoku USA a Izraela na Irán, klesli o 11 % na 1,3 miliardy USD. Na druhej strane, príjmy z aktivít v ropnom sektore v krajinách Latinskej Ameriky vzrástli takmer o 15 % na 1,12 miliardy USD. Okrem toho sa zvýšila aktivita v Európe a Afrike, pričom v prvom prípade ju podporila aktivita v Severnom mori a v druhom v Egypte a Namíbii.
Halliburton je prvou spoločnosťou z firiem poskytujúcich služby v ropnom priemysle, ktorá zverejnila kvartálne výsledky. V piatok (24. 7.) oznámi výsledky za 2. kvartál najväčšia firma v tomto segmente SLB a v nedeľu tak urobí Baker Hughes.
(1 EUR = 1,1426 USD)
Spoločnosť v utorok uviedla, že v 2. kvartáli dosiahla čistý zisk 534 miliónov USD (467,36 milióna eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje zvýšenie o 13 %. Po úprave o mimoriadne položky dosiahol zisk 461 miliónov USD, čo na akciu znamená 55 centov. Firma tak tesne prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným ziskom na akciu na úrovni 54 centov.
Tržby Halliburtonu dosiahli 5,71 miliardy USD. Oproti 2. štvrťroku minulého roka to predstavuje zvýšenie o 3,7 %. Tržby z Blízkeho východu v dôsledku vojny, ktorá vypukla 28. februára po útoku USA a Izraela na Irán, klesli o 11 % na 1,3 miliardy USD. Na druhej strane, príjmy z aktivít v ropnom sektore v krajinách Latinskej Ameriky vzrástli takmer o 15 % na 1,12 miliardy USD. Okrem toho sa zvýšila aktivita v Európe a Afrike, pričom v prvom prípade ju podporila aktivita v Severnom mori a v druhom v Egypte a Namíbii.
Halliburton je prvou spoločnosťou z firiem poskytujúcich služby v ropnom priemysle, ktorá zverejnila kvartálne výsledky. V piatok (24. 7.) oznámi výsledky za 2. kvartál najväčšia firma v tomto segmente SLB a v nedeľu tak urobí Baker Hughes.
(1 EUR = 1,1426 USD)