Dopyt po súkromných lietadlách rastie počas odstávky vlády v USA
Autor TASR
Washington 10. novembra (TASR) - Dopyt po letoch súkromnými lietadlami rastie počas odstávky vlády USA, keďže sa zhoršili problémy v komerčnej leteckej doprave. Uviedol to Andrew Collins, generálny riaditeľ spoločnosti Flexjet, ktorá prenajíma luxusné súkromné lietadlá, pre CNBC, od ktorej správu prevzala TASR.
Počas víkendu bolo v USA zrušených alebo meškali tisícky komerčných letov. Dôvodom bol nedostatok pracovníkov riadenia letovej prevádzky, ktorí sú federálnymi zamestnancami, takže ich zasiahla odstávka vlády, tzv. shutdown. Administratíva preto nariadila leteckým spoločnostiam, aby zrušili niektoré lety na 40 hlavných letiskách. Škrty letov sa začali v piatok (7. 11.) na úrovni 4 % a do konca týždňa majú dosiahnuť až 10 %.
Rušenie letov prinútilo cestujúcich po celej krajine hľadať alternatívy. Požičovňa áut Hertz koncom minulého týždňa oznámila nárast jednosmerných prenájmov.
Dopyt po súkromných lietadlách tento rok v porovnaní s minulým rokom vo všeobecnosti vzrástol, ale zvlášť prudko vyskočil v novembri, uviedla spoločnosť Flexjet.
Podľa Collinsa je ešte priskoro na vyvodenie záverov o náraste dopytu z dôvodu shutdownu, ale dodal, že niektoré firmy si rezervujú viac lietadiel na poslednú chvíľu.
Národná asociácia firemných lietadiel medzitým upozornila, že Federálny úrad pre letectvo (FAA) v pondelok plánuje obmedziť prevádzku súkromných lietadiel na 12 hlavných letiskách v USA, keďže má problémy s personálnym obsadením 12 veží riadenia letovej prevádzky.
Pôvodné nariadenie FAA z minulého týždňa nevyžadovalo, aby sektor súkromného letectva obmedzil lety, ako to bolo nariadené komerčným leteckým spoločnostiam.
