Dopyt po výletných plavbách rastie, majú však obavy

Madrid 20. júla (TASR) - Globálny priemysel výletných lodí sa tento rok teší z nárastu dopytu. Očakáva, že do roku 2028 prepraví o 10 % viac pasažierov ako v roku 2023, keď si túto formu dovolenky zvolilo 31,7 milióna ľudí, čo prekonalo aj úroveň pred pandémiou. Majitelia výletných lodí sa však obávajú protestov proti nadmernej turistike v niektorých prístavoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Toto odvetvie, ktoré je dlhodobo kritizované za negatívny vplyv na životné prostredie a pobrežné spoločenstvá, si okrem približne 300 plavidiel v prevádzke objednalo ďalších 57 výletných lodí, aby uspokojilo predpokladaný dopyt. Uviedla to riaditeľka európskej divízie Cruise Lines International Association (CLIA) Marie-Caroline Laurentová.



Spoločnosti zároveň pracujú na úprave lodí tak, aby mohli prejsť na elektrinu z vysoko znečisťujúceho lodného paliva, keď kotvia v prístavoch, a aby boli pripravené splniť do roku 2030 prísne nariadenia Európskej únie (EÚ).



Vzhľadom na to, že dopyt po cestovaní neustále rastie, prevádzkovatelia výletných lodí čelia tiež diskusiám o nadmernom počte turistov v preplnených európskych prístavných mestách. V španielskej Barcelone sa tento mesiac konali protesty, pri ktorých malá skupina postriekala turistov vodnými pištoľami.



Pasažieri výletných lodí pritom predstavujú len 4 % všetkých turistov v Barcelone, uviedli zástupcovia CLIA.



Jaume Collboni, starosta Barcelony, ktorá je najväčším prístavom výletných lodí v Európe, pre Reuters povedal, že jeho administratíva bude hľadať novú dohodu s prístavom, aby sa znížil počet jednodňových výletných plavieb.



Podľa Laurentovej by násilné protesty mohli mať vplyv na itinerár plavieb v budúcnosti. "Bude sa uvažovať o úprave cestovných poriadkov, ak z nejakého dôvodu budeme mať pocit, že so všetkými cestujúcimi nebude dobre zaobchádzané," povedala.



Lodné spoločnosti by mohli v nadchádzajúcich rokoch ponúknuť viac výletných plavieb v Ázii, v severnej Európe a Karibiku, ako aj zastávky v iných prístavoch v Stredozemnom mori namiesto Barcelony.



World Travel & Tourism Council očakáva, že príjmy Španielska z cestovného ruchu dosiahnu tento rok takmer 100 miliárd eur, čo bude o 11 % viac ako pred pandémiou v roku 2019.



V prípade výletných plavieb predpovedá nárast návštevníkov v Španielsku o 5 % počas roka 2024, čo je menej ako ich zvýšenie o 13 % v letných príjazdoch, ktoré očakávajú španielske úrady.