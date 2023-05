Dopyt po výrobkoch do domácností v USA klesá

Atlanta 16. mája (TASR) - Americký reťazec Home Depot oznámil za 1. kvartál pokles zisku o takmer desatinu a zároveň uviedol, že počíta so slabými výsledkami aj v ďalších kvartáloch. Dôvodom je inflácia, ktorá znížila záujem Američanov o úpravy domov a záhrad, čo sa odrazilo na dopyte po výrobkoch spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Spoločnosť Home Depot, ktorá je najväčším maloobchodným predajcom domácich a záhradníckych potrieb v USA, uviedla, že za 1. kvartál zaznamenala zisk 3,87 miliardy USD (3,56 miliardy eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená pokles o 8,5 %.



Napriek tomu výsledky prekonali očakávania analytikov. Po úprave o mimoriadne položky dosiahla spoločnosť upravený zisk na úrovni 3,82 USD na akciu, zatiaľ čo analytici počítali s týmto ziskom na úrovni 3,80 USD/akcia.



Tržby dosiahli 37,26 miliardy USD. V porovnaní s 1. štvrťrokom minulého roka to predstavuje pokles o 4,2 %. Porovnateľné tržby klesli o 4,5 %, čo znamená, že v tomto ukazovateli firma zaostala za očakávaniami trhov. Analytici počítali s tým, že porovnateľné tržby klesnú v priemere iba o 1,74 %.



Chovanie zákazníkov ovplyvnila nielen inflácia, ale aj koniec protipandemických opatrení. Tie v minulých obdobiach zvyšovali záujem o renovácie domov a záhrad. V tejto situácii spoločnosť zhoršila odhad vývoja tržieb a zisku na celý rok.



Home Depot pôvodne predpokladal, že porovnateľné tržby za tento rok sa udržia zhruba na úrovni z minulého roka. Teraz počíta s tým, že klesnú o 2 % až 3 %. V prípade upraveného zisku spoločnosť pôvodne očakávala, že klesne, pričom pokles dosiahne jednocifernú úroveň. Teraz predpokladá, že pokles môže dosiahnuť 7 až 13 %.



(1 EUR = 1,0876 USD)