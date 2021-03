Dopyt po výrobkoch značky Burberry rastie, firma zlepšila odhad tržieb

Londýn 12. marca (TASR) - Britská módna značka Burberry zaznamenala v poslednom období výrazné zotavenie predaja a v súvislosti s tým zlepšila prognózu vývoja tržieb za posledný kvartál súčasného obchodného roka. Zároveň upravila výhľad tržieb za celý rok 2020/2021 s tým, že ich pokles bude miernejší, než sa očakávalo.



Burberry v piatok uviedla, že od decembra eviduje výrazný rast tržieb, k čomu prispelo najmä zotavenie dopytu v Ázii. To by sa malo odraziť aj na výsledkoch za posledný štvrťrok a celý rok 2020/2021. Ten sa skončí 27. marca.



Porovnateľné tržby (z obchodov otvorených viac než rok) by mali za 4. kvartál 2020/2021 zaznamenať medziročný rast o 28 % až 32 %. Za celý rok potom spoločnosť očakáva pokles tržieb o 10 až 11 %.



Analytici ešte v januári zverejnili prognózu, ktorá naznačovala pokles celoročných tržieb Burberry približne o 13 %. Výsledky za rok 2020/2021 zverejní spoločnosť 13. mája.