Dopyt po vzácnych zeminách zvýšil príjmy Lynasu na rekordnú úroveň

Canberra 19. januára (TASR) - Austrálsky producent prvkov vzácnych zemín Lynas Rare Earths zaznamenal v 2. kvartáli súčasného obchodného roka rast tržieb na rekordnú hodnotu. Firma, ktorá je najväčším producentom prvkov vzácnych zemín mimo Číny, ťažila z rastúceho globálneho tlaku znížiť emisie skleníkových plynov, v dôsledku čoho sa stále viac automobiliek orientuje na výrobu elektrických vozidiel. Tie potrebujú práve prvky vzácnych zemín.



Napríklad ceny neodýmu a prazeodýmu používaných pri výrobe magnetov do elektrických áut vzrástli za posledných 14 mesiacov takmer trojnásobne. "Dopyt po produktoch Lynasu sa udržal v ostatnom kvartáli na vysokej úrovni. Navyše očakávame, že priaznivé podmienky na tomto trhu budú pokračovať aj v nasledujúcom štvrťroku," povedala šéfka Lynasu Amanda Lacazeová.



Tržby spoločnosti za 2. kvartál obchodného roka 2021/2022, čo predstavuje obdobie od októbra do konca decembra, dosiahli 202,7 milióna austrálskych dolárov (128,02 milióna eur). Medziročne to znamená rast takmer o 70 % a nový kvartálny rekord.



(1 EUR = 1,5833 AUD)