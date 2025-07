Dopyt po zlate v Číne v 1. polroku klesol, po investičnom vzrástol

Peking 26. júla (TASR) - Dopyt po zlate v Číne pokračoval v poklese aj v 1. polroku toho roka, tempo poklesu však bolo výrazne slabšie než pred rokom. Prispel k tomu zvýšený záujem o investičné zlato, ktorý čiastočne kompenzoval nízky dopyt po šperkoch. Informovala o tom agentúra Reuters.



Číňania kúpili v prvých šiestich mesiacoch 505.205 ton zlata. To je o 3,54 % menej než v 1. polroku minulého roka. Na porovnanie, v 1. polroku roka 2024 predstavoval pokles 5,61 % a v prvých troch mesiacoch tohto roka klesol dopyt medziročne o 5,96 %, uviedla Čínska asociácia pre zlato (CGA).



„Zhoršujúce sa geopolitické konflikty a ekonomická neistota zvýšili záujem o zlato ako takzvaný bezpečný prístav. To viedlo k výraznému zvýšeniu nákupu zlatých tehličiek a mincí,“ dodala CGA.



Nákup zlatých tehličiek a mincí, ktoré sú zvyčajne meradlom dopytu po zlate ako bezpečnom prístave, vzrástol v 1. polroku medziročne o 23,7 % na 264.242 ton. Investičné zlato sa tak na celkovom nákupe v Číne podieľalo 52 %. Prekonalo tak aj šperky, ktoré bývali najväčším segmentom v rámci čínskeho dopytu po zlate.



Predaj zlata vo forme šperkov dosiahol 199.826 ton, čo medziročne znamená pokles o 26 %. Dopyt po prémiových šperkoch s vysokou pridanou hodnotou je však naďalej veľmi vysoký, dodala asociácia. Dopyt po zlate určenom na priemyselné a iné využitie vzrástol o 2,59 % na 41,14 tony.



Čo sa týka produkcie zlata v Číne, v 1. polroku predstavovala 252.761 ton. Medziročne to znamená rast o 0,44 %.



Okrem toho čínska centrálna banka zverejnila, že aj v júni zvýšila svoje zlaté rezervy, už ôsmy mesiac po sebe. Podiel zlata na celkových devízových rezervách Číny sa tak ku koncu júna zvýšil na 6,7 % z 5,5 % na konci roka 2024.