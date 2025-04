Dopyt po zlate v Číne v 1. štvrťroku klesol

Šanghaj 28. apríla (TASR) - Dopyt po zlate v Číne klesol v 1. kvartáli tohto roka o takmer 6 %, za čím je najmä prepad dopytu po šperkoch. Pokles záujmu o tento segment nevykompenzoval ani rast dopytu po investičnom zlate, ktorý sa zvýšil o takmer 30 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na správu Čínskej asociácie pre zlato.



Spotreba zlata v Číne dosiahla v 1. kvartáli 290,49 tony. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 5,96 %. Výrazne klesol najmä záujem o šperky, a to až o 26,85 %. Dôvodom sú vysoké ceny zlata, ktoré od začiatku roka už niekoľkokrát dosiahli rekordnú hodnotu.



Naopak, z rovnakého dôvodu sa výrazne zvýšil dopyt po zlatých tehličkách a minciach. Rast v tomto segmente dosiahol v 1. kvartáli 29,81 %. Zvýšila sa aj domáca produkcia zlata, a to o viac než 1 %.