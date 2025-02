Dopyt po zlate vzrástol vlani na rekordných takmer 4975 ton

Londýn 5. februára (TASR) - Celosvetový dopyt po zlate, vrátane OTC (over-the-counter) obchodov, vzrástol vlani o viac než percento na rekordných takmer 4975 ton. Uviedla to v stredu Svetová rada pre zlato (WGC), ktorej údaje zverejnila agentúra Reuters. K novému rekordu prispeli vysoké nákupy zlata zo strany centrálnych bánk, a to najmä v poslednom štvrťroku 2024.



Celkový dopyt po zlate dosiahol v minulom roku 4974,5 tony. Oproti roku 2024 to predstavuje rast o 1,54 %. Do celkového dopytu zahrnuje WGC aj OTC obchody, teda transakcie, ktoré sa nevykonávajú na oficiálnej burze. Dopyt bez započítania OTC obchodov zaznamenal vlani 4553,7 tony. Oproti roku 2024 to predstavuje zvýšenie o 1 % a najvyšší dopyt od roku 2022.



Spotové ceny zlata sa v minulom roku zvýšili o 27 %, čo predstavuje najvýraznejší rast cien od roku 2010. V raste pokračujú aj tento rok, pričom nahor ich naďalej tlačí najmä zvyšujúce sa geopolitické napätie.



Centrálne banky, ktoré sa veľkou mierou podieľali na dopyte po žltom kove, nakúpili vlani viac než 1000 ton zlata. Túto hranicu tak prekročili už tretí rok po sebe. Najväčším kupcom bola poľská centrálna banka, ktorá v roku 2024 zvýšila svoje zlaté rezervy o 90 ton, dodala WGC.



Nákupy zlata centrálnymi bankami sa výrazne zvýšili najmä v poslednom kvartáli minulého roka, keď prezidentské voľby v USA vyhral republikán Donald Trump. V danom štvrťroku zvýšili banky nákupy zlata oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o 54 % na 333 ton.



Analytici očakávajú, že tento trend bude pokračovať. "Predpokladáme, že centrálne banky budú v nákupoch zlata pokračovať súčasným tempom aj tento rok," povedala analytička WGC Louise Streetová. Hlavnými témami budú podľa nej naďalej geopolitická a makroekonomická neistota, čo znamená ďalšiu podporu pre zlato, ktoré pre investorov slúži ako bezpečný prístav.